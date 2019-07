Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Németország lesz az új hadszíntér, itt már bizonyítani kell

Az elektromos rollereket üzemeltető cégek fele otthagyta Párizst, miután szigorítani készülnek a közlekedési eszközre vonatkozó szabályokat, eközben viszont Németországban rekordsebességgel terjed az új közlekedési eszköz.

A Párizsban elektromos rollereket üzemeltető cégek mintegy fele döntött úgy az elmúlt hónapokban, hogy otthagyja a francia fővárost. A főpolgármester nemrég tett ígéretet tett arra, leszámol az anarchiával, amelyet az elektromos rollerek robbanásszerű elterjedése okozott a városban. Franciaországban szeptembertől betiltják az elektromos kétkerekűek járdán való használatát. A cégek azt állítják, nem ez, hanem más okok miatt tűntek el rollereik hirtelen Párizs utcáiról. Eközben viszont Németországban rohamra indultak az e-rolleres cégek, újabb és újabb városokban jelentik be a szolgáltatás megindulását, miután az országban múlt hónapban legalizálták azok használatát - írja összefoglalójában a Financial Times.

Egész Németország roller lázban ég, az időjárás tökéletes, lendületben vagyunk, s mi is meg vagyunk lepődve a sikeren - mondta a lapnak Boris Mittermüller, a Circ nevű elektromos rollereket üzemeltető cég társalapító-vezérigazgatója.

Az európai elektromos rollereket üzemeltető start-upok, mint a Circ, a Voi és a Tier komoly versenyben vannak amerikai versenytársaikkal, a Lime-al (amely nemrég Budapesten is elindította szoláltatását) és a Bird-el, hogy megvessék a lábukat a német piacon - írja az összefoglaló.

Németország lesz a következő hadszíntér Franciaország után, mindenki erre koncentrál - nyilatkozta a lapnak az amszterdami székhelyű, szintén hasonló szolgáltatást nyújtó Dott nevű cég alapító-vezérigazgatója, Maxim Romain. A német piac megnyílása újabb tőkegyűjtési hullámot indított el az iparágban. A Dott a múlt hét pénteken zárt le sikeresen egy 30 millió eurónyi tőkeemelést, a Circ és a Voi is tárgyalásban vannak befektetőikkel további tőkeemelésekről. Mittermüller úgy látja, a német piac miatt 2019 döntő fontosságú év lesz a szektor számára. A lap emlékeztet, annak ellenére, hogy alig több mint két éve indult el az első ilyen cég, világszerte a befektetők már 1,5 milliárd dollárnyi tőkét adtak az elektromos rollereket üzemeltető startupoknak.

A franciáknál nagyon sok a kockázat

Párizsban egy éve az amerikai Lime kezdte el elsőként, mostanra a legutóbbi becslések szerint már húszezer e-roller lett elérhető a francia fővárosban. Romain szerint a párizsi piac olyan gyorsan növekedett, olyan sok szereplővel és a város méretei annyira hatalmasak, hogy az komoly kihívások elé állította az egész iparágat. Amellett, hogy az üzemeltetőknek a vandalizmussal és a lopásokkal is szembe kellett nézniük, a város sem nagyon tudta kezelni a problémát, amelyet a több ezer elektromos roller hirtelen megjelenése jelentett. A városvezetés először elég liberálisan kezelte a kérdést, de be kellett látniuk, hogy komolyabb szabályozásra van szükség.

A nagyobb cégek egy része ugyan egyelőre eltűnt Párizs utcáiról, a Financial Timesnak nyilatkozva azonban a nagyobbak ezt azzal indokolták, hogy fejlesztik flottájukat. A Voi és a Tier is azt nyilatkozta, hogy ez áll a mögött, hogy rollereik nem elérhetők jelenleg a francia fővárosban. A flottafejlesztésekre egyébként komoly szükség lehet, nagyon sok befektető számára okoz ugyanis aggodalmat, hogy az elektromos rollerek élettartama egyesek szerint alacsonyabb, mint amennyi idő alatt visszahoznák a rájuk költött pénzeket, az üzemeltetők ezért próbálnak strapabíróbb modellekre átállni.

Az idei évet meghatározónak tartja Wayne Ting, a Lime globális üzemeltetési igazgatója is. Ő úgy látja, a tőkeköltségek emelkednek, miközben új piacok nyílnak meg, a befektetők is óvatosabbá váltak. Eddig ugyanis nagyon kevés cégnek sikerült bizonyítania azt, hogy az elektromos rollerek üzemeltetése hosszú távon is nyereséges tud lenni, annak ellenére, hogy a fogyasztók láthatóan nagyon gyorsan beleszerettek a szolgáltatásba.

Nagyon sok kockázat kezd feltűnni, s a befektetők most úgy tűnik, inkább kiváró álláspontra akarnak helyezkedni. Meg akarják nézni, ki képes hosszabb távon nyereségesen működni - mondta Romain.