Németország újabb kétségbe esett lépést tesz a járvány miatt

Németország szerdától legalább január 10-ig bezáratja a legtöbb üzletet, ezzel rövidre zárva a forgalmas karácsonyi bevásárlási szezont. A koronavírus-járvány miatt erős szigorításokra kényszerülnek - derült ki Angela Merkel kancellár bejelentéséből.

"Könnyítéseket szerettem volna, de a karácsonyi vásárlások miatt a társadalmi kapcsolatok száma jelentősen megnőtt, emiatt sürgősen cselekedni kell" - mondta Merkel az ország 16 szövetségi államának vezetőivel folytatott megbeszélést követően a Reuters szerint.

A sürgős cselekvés lényege, hogy csak az olyan alapvető üzletek, mint például a szupermarketek és gyógyszertárak, valamint a bankok maradnak nyitva december 16-ától. A kormány havonta összesen mintegy 11 milliárd euróval (4000 milliárd forinttal) támogatja az érintett vállalatokat, akiknek be kell zárniuk. Azok a vállalkozások, amelyek bezárásra kényszerülnek, a fix költségek akár 90 százalékát, vagy havi 500 000 eurót kaphatnak - mondta Olaf Scholz pénzügyminiszter.

Az iskolákat elvileg bezárják, és a munkáltatókat arra kérik, hogy fejezzék be a tevékenységüket, vagy hogy az alkalmazottak otthonról dolgozzanak. Szilveszter előtt betiltják a tűzijátékok értékesítését is a szigorítások részeként.

Németország hat hete részleges vesztegzár alatt működik: a bárok és éttermek zárva vannak, míg az üzletek és az iskolák továbbra is nyitva maradhattak. A személyes találkozók maximális létszámát már eddig is 5 főben határozták meg, most ezen nem változtatnak. Karácsonyra a szabály kissé enyhül, hogy a családok együtt ünnepelhessenek.

Merkel és Soeder szerint túl korai még megmondani, hogy január 10-e után újra megnyílhat-e a gazdaság.