New York is betiltja ezt az ínyencséget

Több állam és országot követően New Yorkban is tilos lesz libamájat eladni és birtokolni is.

Betiltják a libamájat New Yorkban.A városi tanács döntése alapján 2022 után tilos lesz libamájat eladni, felszolgálni vagy birtokolni is. A rendelkezés megszegőit 24 óránként 500-tól 2000 dollárig terjedő pénzbírsággal sújthatják - számolt be az Euronews.

New York Kalifornia, illetve az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Dánia vagy Ausztrália példáját követi. Az említett államban és országokban már korábban betiltották a libamáj forgalmazását.

A New York-i tiltás nagy győzelem az állatvédőknek, veszteség a libatenyésztőknek, a kiskereskedőknek és a vendéglátósoknak. Számosan máris jelezték, hogy bírósághoz fordulnak a városi tanács döntése ellen.

A világon Franciaország a libamáj első számú előállítója, New Yorkban pedig a város északi részén lévő Hudson Valley farm lehet a tiltás egyik kárvallottja. A farm mintegy 400 alkalmazottat foglalkoztat, és évente 30 millió dolláros forgalmat bonyolít le 360 tonna libamáj előállításával.

A normális többszörösére hizlalt libamájat úgy állítják elő, hogy a tömés során egy fémcsövön keresztül jóval több gabonaszemet juttatnak az állat torkába, mint amennyit önszántából megenne. A módszert állatvédők kegyetlennek tartják.

A hízott libamáj, a francia foie gras, mellesleg 2013 óta hungarikum.