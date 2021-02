Ha van legalább 150 éves tölgyfája, Önre van szüksége a Notre-Dame-nak

Francia szakértők százévesnél idősebb tölgyekre vadásznak, hogy újjáépítse a Notre-Dame huszártornyát. Azt ígérik, hogy a kivágott fák helyett azonnal újakat ültetnek, mert az eredeti kinézet reprodukálhatatlan a koros tölgyek nélkül.

Sok vita előzte meg a 2019-ben a tűz által erősen megrongált párizsi Notre-Dame huszártornyának rekonstrukcióját. Az ólomból és fából készült épületrész esetében felmerült, hogy modern megoldásokkal építik vissza, amellett is szóltak szakmai érvek, hogy üveg és acél konstrukció legyen a helyén, de végül Emmanuel Macron elnök megígérte, hogy 2024-re eredeti formájában épülhet vissza a leomlott rész.

Viszont ehhez legalább 1000 darab 150 és 200 év közötti tölgyfa szükséges, ráadásul az sem mindegy, hogy azok mennyire egyenesek és milyen vastagok. Most szakértők azt állítják, hogy az egyes tölgyeknek 50-90 centiméter átmérőjűeknek, valamint 8 és 14 méter magasaknak kell lenniük. Már március végéig le kell aprítani őket, mielőtt az élő fákban a nedvesség szintje emelkedni kezdene. Télen ugyanis a folyadékkeringés lelassul a lombhullatókban, aminek köszönhetően a faanyag is erősebb és jobban kezelhető. Továbbá mielőtt gerendákra vágnák a fákat, azoknak 18 hónapig száradniuk kell.

Francia szakértők ezért évszázados tölgyekért fésülik át az ország erdőit, valamint parkjait is. "Komoly, régi fákról van szó, nem a 20 évesekről, hanem azokról, amelyek nagyon régiek, ideértve az egykor a hajók építéséhez a királyok által létesített ültetvényekben lévőket is" - nyilatkozta a Guardian szerint a Le Parisiennek Dominique de Villebonne, az Országos Erdészeti Hivatal (ONF) igazgatóhelyettese. Ő azt ígérte, hogy csak a szükséges fákat vágják ki, azok helyett pedig újakat ültetnek, hogy a jövő generációk is felhasználhassák azokat.

Számos magánerdő tulajdonosa felajánlotta, hogy fákat adományoz az újjáépítési projekt számára. "Büszkeség lesz, ha egyes fáinkat a Notre-Dame-ra használják" - mondta Jean-Paul Mével, aki egy 250 hektáros erdővel rendelkezik Bretagne-ban. "Ez azt is megmutatja, hogy az erdőink jól gondozottak, és a nemzet javát szolgálják" - tette hozzá.

"Franciaország történelmének egy részét felhasználjuk majd ennek a történelmi faszerkezetnek a rekonstrukciójához" - nyilatkozta Philippe Gourmain, a France Bois Forêt erdészeti szakembercsoportból, aki a megfelelő tölgyek felkutatását koordinálja.

A székesegyház helyreállításának munkálatai várhatóan csak 2022 elején kezdődnek. Az asztalos szakemberek szerint a Notre-Dame újjáépítése 2000 négyzetméternyi faanyagot igényel majd, amely körülbelül 1500 tölgy kivágásával jár. A székesegyház teteje annyi fagerendát tartalmazott, hogy la forêt (az erdő) nevet viselte. A tető alátámasztása 25 háromszög alakú, 10 méter magas és a tövénél 14 méteres szerkezet volt, a hajó kőboltozatai fölé helyezve.

2019 óta a munka a szerkezet stabilizálására és a torony körüli - a tűz idején felújítás alatt álló - állványok eltávolítására összpontosult, amelyek összeomlottak és összeolvadtak az eredeti kőszerkezettel. A munkálatok a koronavírus-járvány miatt egy időre meg is álltak.