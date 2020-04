Nyár végéig kell várni a tetőzésre Szlovákiában?

Szlovákiában nyár végén, szeptember végén tetőzhet a járvány a legújabb forgatókönyvek szerint, amelyek szerint a legjobb esetben 2200 fertőzöttel számolnak. A legrosszabb verzió 33 ezer fertőzöttet jósol.

Újabb becslést készítettek a szlovákiai Egészségpolitikai Intézet (IRS) szakértői a járvány alakulására - számolt be a pozsonyi Új Szó online verziója a prognózisról.

Az előrejelzés szerint kitolódhat a koronavírus-járvány tetőzése Szlovákiában és valószínűleg jóval kevesebb ember fog megfertőződni, mint azt a szakemberek korábban feltételezték. Ennek előfeltétele a lakosság fegyelmezettsége, azaz a szájmaszk viselése és a szabályok betartása. "A rendelkezésre álló adatok, a nemzetközi összehasonlítások és a legutóbbi felmérések eredményei azt mutatják, hogy a vírus fertőzőképessége csökkent, de ha lassan is, továbbra is terjed" - közölte az intézet. A szakemberek úgy vélik, ez az eredmény a kormány márciusi intézkedéseinek köszönhető.

Amennyiben a betegség továbbra is lassan terjed, körülbelül 5600 ember fertőződne meg összesen, a legtöbben a nyár végén, illetve szeptemberben. A szlovák szakértők emellet készítettek másik két forgatókönyvet is. A legoptimistább verzió szerint kevesebb mint 2200 ember fertőződhet meg, a legrosszabb esetben pedig akár 33 ezer ember kaphatja el a fertőzést.. Utóbbi azt jelentené, hogy a népességhez képest 0,6 százalékos fertőzöttségnél tetőzhet a járvány. Az előrejelzés szerint a szlovákiai egészségügyi rendszer kapacitása még a legkevezőtlenebb esetben is elegendő lesz.