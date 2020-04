Nyaralás: fontos bejelentést tett a német kormány

Meghosszabbította a német kormány szerdán a koronavírus-járvány miatt a világ valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését, egyelőre június 14-ig - írja az MTI.

A nem feltétlenül szükséges külföldi utakat mellőzni kell, mert továbbra is világszerte "drasztikus korlátozásokkal" kell számolni, amelyeket akár előzetes tájékoztatás nélkül és azonnali hatállyal vezetnek be, így lehetetlenné válhat a hazatérés - áll a külügyminisztérium közleményében.

Külföldieknek sem tanácsos megpróbálni beutazni Németországba, mert a határ legtöbb szakaszán továbbra is állandó az ellenőrzés, és megtagadják a belépést a nem "nyomós ok" - munkavégzés, halaszthatatlan jogi vagy családi ügy - miatt érkezőktől. Az a szabály is változatlanul érvényes, hogy 72 órát meghaladó külföldi tartózkodás után 14 napra karanténba kell vonulnia mindenkinek, kivéve az ingázókat és a nemzetközi áruszállításban dolgozókat.

Ez a nyár nem olyan lesz, mint a többi

Egyelőre nem tudni, hogy miként alakulhat a helyzet június 15-től, de azt már most látni, hogy az idén nem lehet majd a megszokott módon nyaralni - mondta Heiko Maas külügyminiszter. Szavai szerint a németek az idén legfeljebb európai - az Európai Unión belüli - utakra vállalkozhatnak, ha a járványhelyzet egyáltalán megengedi. A szabályozásban "valószínűleg különbséget kell tenni majd az egyes országok között, az adott ország helyzetétől függően. Ha valahol kijárási vagy beutazási tilalmat rendelnek el, a kérdés már el is dőlt, ott nem lehet nyaralni" - mondta a miniszter.

A kormány utazási figyelmeztetése azért is fontos, mert hivatkozási alap lefoglalt szállások, befizetett utak lemondásához. Ezzel kapcsolatban az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások szövetségének (Deutscher Reiseverband - DRV) elnöke, Norbert Fiebig szerdai közleményében a németek egészségét és biztonságát a középpontba állító, felelősségteljes döntésnek nevezte a figyelmeztetés határidejének meghosszabbítását május 3-ról június 14-re.

Ugyanakkor a döntés "további hat hétre kihúzza a talajt az utazási irodák és az utazásszervezők alól", és így már "teljesen világos, hogy az utaztatási ágazatnak sürgősen célzott támogatási programokra van szüksége" a csődök elkerüléséhez - nyilatkozott a nagyjából 11 ezer utazási iroda és 2300 utazásszervező cég érdekképviseletének vezetője.

Idén sokan kihagyják a nyaralást

A koronavírus-járvány előtt a németeket az utazás világbajnokaiként tartották számon. A DRV szolgáltatásait tavaly 55,2 millió ügyfél vette igénybe. Az utak 73,6 százaléka külföldi, 26,4 százaléka belföldi volt. A szervezett és a nem szervezett utakat együttvéve a német turisták tavaly 82,7 milliárd eurót (29 ezer milliárd forint) költöttek el külföldön.

Egy szerdán ismertetett felmérés szerint a németek 42 százaléka a járvány miatt az idén kihagyja a nyaralást, és csupán 16 százalék érzi úgy, hogy az utazási korlátozások ellenére feltétlenül külföldön kell töltenie a szabadságát. A YouGov közvélemény-kutató társaság felmérésében megkérdezettek 13 százaléka belföldi nyaralásra készül, 23 százalék még nem döntött, 6 százalék nem válaszolt.