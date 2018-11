Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyilvánosan hazudtolták meg a miniszterelnököt

Miközben a brit miniszterelnök egyhetes országjárásra indul, hogy a parlamenti képviselők megkerülésével közvetlenül a kisemberektől kérjen támogatást kormánya uniós válási javaslatához, volt brexitügyi minisztere azt mondta, hogy az egyezség rossz.

Theresa May brit miniszterelnök a következő napokat azzal fogja tölteni, hogy megnyerje a parlamenti képviselők támogatását a kormány uniós válási javaslatának elfogadásához, továbbá igyekszik elmagyarázni a közvéleménynek, miért jó ez a törvénytervezet - derült ki a BBC egyik csatornáján tartott betelefonálós lakossági fórumán. A hallgatók kíváncsiak voltak arra, mi lesz, ha az uniós vezetők a hét végén támogatják a megállapodást (sikerül megegyezni a spanyol kormányfővel Gibraltár hovatartozásának kezeléséről), ám a brit parlament a jövő hónap elején leszavazza azt?

A válasz nem volt konkrétnak nevezhető: nagyobb lesz a megosztottság és a bizonytalanság - mondta May. Lesznek olyanok, akik fel akarják majd használni a lehetőséget a brexit lerombolására - tette hozzá. Az Európai Unióhoz nem térhetnek vissza azzal, hogy a törvényhozásnak nem tetszett a szerződés, ajánljatok valami jobbat ennél - folytatta -, mert nem fognak ajánlani. Miután belügyminiszterekként az EU-ban maradásra szavazott a 2016. júniusi népszavazáson, nehezen vette rá a BBC riportere, hogy kimondja: szebb jövő várna Nagy-Britanniára az Európai Unión kívül.

A többség ellene van

A kormányfő a következő napokban, a parlamenti szavazásig országjárásra készül, hogy megmagyarázza a kormány bizonyítványát a választópolgároknak. A BBC értelmezése szerint ezzel át akar nyúlni a parlament feje felett, a képviselők többsége ugyanis azt mondja, hogy nem fogja megszavazni a kormány előterjesztését. A BBC riportere feltett egy kritikus kérdést is Maynek, amely azt firtatta, hogy jobb lenne-e a kormány tervezetében szereplő brit-EU viszonynál (amely egy bent is vagyok, kint is vagyok helyzet), ha a szigetország az unióban maradna?

Erre nem adott egyértelmű választ. Azt mondta, hogy az Egyesült Királyságnak az lenne a legjobb, ha úgy válna el az EU-tól, hogy teljesen visszanyerné szuverenitását, azaz például önállóan tudna kereskedelmi szerződéseket kötni a világ minden országával. Nem tud mit kezdeni "a mi lenne ha" típusú kérdésekkel, mert a kormánynak adott környezetben, adott feltelek mellett kellett megállapodásra jutnia az unióval.

Érdekes megjegyzés

Dominic Raab volt brexitügyi miniszter, aki november közepén fordított hátat a kormánynak, amikor minisztertársai elfogadták a Brüsszel és London között szakértői szinten elért válási megállapodást, egyértelmű választ adott az előbbi kérdésre. Szintén egy rádióinterjúban azt mondta, hogy a kormány javaslata rosszabb, mint ha az Egyesült Királyság az EU tagja maradna, mert így anélkül kell majd követnie az uniós szabályokat, hogy beleszólhatna azok alakításába.

Az kormánypárt Európa-párti képviselői és az ellenzék rögtön lecsapott Raab megjegyzésére, hiszen gyakorlatilag azt az egyezséget meszelte el, amelyet a vezetésével készített elő a brexitügyi tárca a kormánynak. Azok a politikusok, akik újabb népszavazást akarnak a brexitről, immáron azzal érvelhetnek, hogy a válási tervezet kidolgozásáért felelős volt miniszter is úgy véli, hogy nem kellene azt elfogadni. Inkább félre kellene lökni a brexitet, és bent kellene tartani az országot az EU-ban.

A kormánykoalíció kisebb pártja, az észak-ír unionista DUP egyik képviselője szintén May fórumával egyidejűleg elismételte, hogy nem szavazzák meg a javaslatot, mert az hosszabb távon leválaszthatja Észak-Írországot az ország többi részéről. A válási egyezség tartalék megállapodása miatt ugyanis előfordulhat, hogy az előbbi az egységes európai piac része maradna, míg az utóbbi nem, azaz szabályozási határ jönne létre a két rész között. A DUP tíz képviselője nélkül nincs meg a kormány támogatásához szükséges többség a törvényhozásban.