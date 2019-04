Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyolc év kellett hozzá: megkezdték a sérült sugárzó fűzőelemek kiemelését Fukusimában

A Fukusimai atomerőmű egyik pihentető medencéjéből megkezdték a 2011 márciusában összeroncsolódott fűtőanyag kazetták kiemelését – közölte hétfőn az üzemeltető cég, az állami tulajdonú Tepco.

A hírado.hu közlése szerint a hármas reaktornál lévő medencében összesen 566 darab fűtőrúd található, melyből 512 már elhasználódott, de a Tepco emberei nem is ez utóbbiakat, hanem egy eddig fel nem használt fűtőrudat emeltek ki, majd helyeztek konténerbe. Az üzemanyagkazettát később egy másik pihentető medencébe teszik az egykori atomerőmű területén. A japánok úgy tervezik, hogy mintegy két évig tart majd, míg a teljes műveletet, mind az 566 fűtőrúdat kiemelik a jelenlegi helyéről.

A mostani beavatkozás egy újab lépés a hat reaktorból álló létesítmény leszerelési folyamatában. A Napi.hu megírta: az érintett térségbe megkezdték az egykori lakosság szervezett visszatelepítését. Annak ellenére, hogy az ENSZ szerint a sugárzási szint még egyáltalán nem csökkent az elégségesen alacsony szintre.

Az egyik kísértetvárosba, Okumába mostantól hivatalosan is vissza lehetne települni. A városka, ahonnan nyolc éve több mint 10 ezer embert evakuáltak, egy felmérés szerint az egykori lakók 12 százaléka visszatérne - egy friss regisztrációs adatspr szerint viszont ez a szám valójában alig haladja meg a 365 főt. A döntést annak ellenére kevesen hozták meg, hogy a hatóságok a város 40 százalékát biztonságosnak tartják az állandó visszatelepüléshez, és májusban új városháza is nyílik a szervezettebb ösztönző kampány érdekében.

A 2011-ben kitelepítettek zöme - vagyis a 160 ezerből legalább 120 ezer ember - a mai napig ideiglenes szükséglakásokban él, és a helyzetüket az ígéretek ellenére sem rendezte azota sem a japán kormány. A Greenpeace egy 2016-ban megjelent tanulmánya szerint az érintettek között kiugróan magas szintű a depresszió, és a hontalanná tettek közt rengetegen váltak pszichotikusan is beteggé. Máig sok öngyilkosság történik, még többen lettek alkoholisták, miközben a helybéliek és a nincstelenné vált ki/betelepítettek között is gyakori a feszültség.

2011. március 11-én 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, a földmozgást követő hatalmas szökőár pedig megrongálta a fukusimai atomerőművet. Három reaktorban magolvadás következett be. A fűtőanyag átolvasztotta a reaktor vasbeton nyomástartó edényét, és felgyülemlett az atomreaktor alján. A megsérült reaktorokat hűtik, folyamatosan vizet pumpálnak bele. A tönkrement erőmű leszerelése a Tepco mai becslése szerint legalább 40 évig tart majd, a költségeket azonban az állami cég megbecsülni sem hajlandó.

A telephelyéről jelenleg is, továbbra is radioaktív anyagok kerülnek a levegőbe, a vízbe és a talajba. A legnagyobb veszélyt jelentő, leolvadt reaktormagokhoz még csak eljutni sikerült - idén februárban az is szenzációs hírnek számított, hogy a 2-es reaktor romjai alá beküldött robot - a korábbiakhoz képest - nem ment tönkre percek alatt. A csiptetőkarral felszerelt robottal így már mintát tudtak venni a leolvadt reaktormagból, de azt, hogy mindez mikor juthat el a tényleges katasztrófaelhárításig, senki sem tudja.

A felszínen a katasztrófa utáni takarítás során felhalmozott, zömmel műanyag zsákokba csomagolt, de ettől még nem kevésbé radioaktív hulladék elhelyezéséről pedig máig nincs megnyugtató és végleges döntés.