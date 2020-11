Obama: az igazság csak sokára jut ki az ajtón

Barack Obama szerint mélyült az amerikai társadalom megosztottsága az elmúlt években, és ennek a folyamatnak a megállításához az idei elnökválasztás önmagában nem lesz elég.

A volt amerikai elnök a BBC brit közszolgálati televíziónak adott, szerdán műsorra kerülő interjúbanaz MTI összefoglalója szerint azt mondta: Amerika most megosztottabb, mint amikor ő 2008-ban megnyerte az elnökválasztást. Obama szerint ezért részben Donald Trump jelenlegi elnök is okolható, ő ugyanis "aktívan szítja a megosztottságot, mivel úgy érezte, hogy ez felel meg a politikájának".

A jelenség azonban már Trump előtt is érzékelhető volt és távozása után is fennmarad - mondta a volt amerikai elnök. Közölte, hogy hatalmas mértékben hozzájárultak a megosztottsághoz "az őrült összeesküvés-elméletek, valamint az a jelenség, amelyet néhányan az igazság lebomlásának neveznek, amikor nem számítanak a tények, amikor mindenre kilövési engedély van".

Ennek a folyamatnak a visszafordításához Obama szerint többre lesz szükség egyetlen elnökválasztásnál. Azok számára, akik kizárólag jobboldali médiumokat néznek, ő is teljesen felismerhetetlen, mivel az ilyen médiatartalmakból róla körvonalazódó portré inkább karikatúrának tűnik, amelynek semmi köze ahhoz, amit mond vagy gondol. "Milliók fogadták el azt a képzetet is, hogy Joe Biden szocialista vagy azt, hogy Hillary Clinton részese volt valamiféle gonosz összeesküvésnek, amely pedofil bűnszövetkezetekkel tartott kapcsolatot" - fogalmazott Obama. Hozzátette: az ilyen tartalmak most is folyamatosan keringenek és "nem marad következmények nélkül, ha mindezt az ország legnagyobb hatalmú választott tisztviselője is terjeszti".

Obama szerint jóllehet az elmúlt években a hagyományos fősodorhoz tartozó sok médiaszervezet meghonosította az információk tényszerűségének ellenőrzését az online felületeken megosztott álinformációk terjedésének megfékezése végett, ám gyakran ez sem elégséges, mivel "a valótlanságok az egész világot megkerülik, mire az igazság egyáltalán kijut az ajtón".