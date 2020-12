Ők veszik át a hatalmat a folyókon?

Hamarosan önvezető hajók szállíthatják az utasokat Amszterdam kacskaringós csatornáin. A egyik neves amerikai egyetem, az MIT szakemberei évek óta dolgoznak az önvezető folyami hajón, a tesztmodell pedig már meg is érkezett a holland fővárosba.

Az önvezető autókról már sokat lehet hallani, de az egyik legnevesebb amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyetem szakemberei évek óta dolgoznak emberek szállítására is alkalmas önvezető hajón. Most egy olyan önvezető folyami hajót hoztak létre, amely a holland főváros, Amszterdam szűk csatornáiban navigálna majd önállóan - írja a Business Insider.

Az amszterdami csatornák meglehetősen nehéz vízi utaknak számítanak, a robot pedig jól vette az akadályt, első útján három órán keresztül járta a várost és gyűjtötte az adatokat. A hajó algoritmusok segítségével navigálja saját magát, hasonlóan az önvezető autókhoz, de természetesen vízi körülményekhez igazítva. Négy hajócsavarral van felszerelve, így bármilyen irányba tud mozogni.

Hamarosan még több embert szállítana



A Roboat névre keresztelt közlekedési eszköz már akkora, hogy utasok is elférnek rajta, illetve a hajók egymással kommunikálva képesek flottaként, összehangoltan közlekedni, és egy vezérhajót is követni. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben akár a szemét összeszedésére és áruk kiszállítására is lehet használni őket.

Az önvezető hajókat egyébként évek óta használják különböző áruk mozgatásához, azonban az emberek szállítása teljesen más feladat. A Roboat jelenleg nagyjából 6 láb, azaz 180 centiméter hosszú, így mindössze két ember fér el rajta. A hajó új verziója Amszterdamban készül, a tervek szerint ez már hat embert tudna szállítani, és közel 4 méter hosszú lenne.

A robotcsónakok a magyar folyókon is elférnének, a Dunára, Tisztára optimalizált változatok szintén taxiként vagy áruszállítóként működhetnének például a városokon belül.