Olajat önthet a tűzre az EU mentőötlete

Jónak látná a brexitet követő átmeneti időszak meghosszabbítását Michel Barner, az EU-brit válási tárgyalások uniós főtárgyalója, amivel olaj önthet a brit konzervatív brexiterek izzó EU-ellenességére.

Michel Barnier, az Európai Unió brexitügyi főtárgyalója azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg két évvel azt az átmenti periódust, ami az Egyesült Királyság 2019. március 29-ei uniós kilépését követné - tudta meg a Financial Times. A brit kormány és az unió megállapodása szerint ez az időszak, amelyben lényegében a jelenlegi szabályok maradnának érvényben a felek viszonyában, 2020 végéig tartana. Ezt nyújtaná el Barnier 2022 végéig.

A főtárgyaló a sajtóértesülés szerint az EU 27 tagállamának brüsszeli nagykövetei előtt fogalmazta meg javaslatát, miközben a La Manche csatorna túlsó partján Theresa May miniszterelnök azzal küzd, hogy pártjának sem kilépés-, sem EU-párti szárnya nem fogadja el kormány válási megállapodástervezetét. Barnier ugyanakkor úgy látja, hogy további pontokon nincs szükség a javaslat megváltoztatására.

Súlyos következmények

May októberben elképzelhetőnek tartotta az átmeneti időszak meghosszabbítását, ám csupán néhány hónappal. Sok szakértő úgy véli, hogy ennél többre lenne szükség, mert ez alatt a néhány év alatt kellene kidolgozni az Egyesült Királyság és az EU új kereskedelmi megállapodásának minden részletét. Az időnyereség lenne hosszabbítás előnye, ám a szigetország függetlenségpárti politikusai enyhén szólva érzékenyek e lehetőség hátrányaira.

Mivel az ország de facto ebben az időszakban még az EU tagja lenne, továbbra is fizetnie kellene éves hozzájárulását az uniós büdzséhez, amit uniós diplomatát évente 10-15 milliárd euróra becsülnek (ez a paksi bővítéshez adott orosz hitelnél is nagyobb összeg). Emellett érvényben maradna az uniós polgárok szabad áramlásának lehetősége, ami jó hír a magyaroknak is, ám a 2016-os függetlenségi népszavazáson éppen a sok kelet-közép-európai bevándorló elutasítása miatt voksolt sok brit a brexitre.

Megszólaltak a vállalatok

Barnier ötlete tetszene a vállalatoknak is, amelyek a hét végén a kormány válási megállapodása mellé tették le a voksukat az azt elutasító politikusokkal szemben. Arra figyelmeztették a parlamenti képviselőket, hogy a kilépéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt már eddig is sok beruházás maradt el és a külföldi tőke is kerüli a szigetországot.

John Allan, az CBI, a legnagyobb munkaadói szövetség és egyben a Tesco elnöke arra szólította fel a parlamenti képviselőket, hogy hallgassanak a választókerületeikben működő vállalatokra. Olyan válási megállapodást akarnak, amely egyszerre van tekintettel a két és fél évvel ezelőtti referendum eredményére és a cégek, a gazdaság érdekeire. A kormány válási javaslata szerinte jó, mert utat nyit az vállalatok alkalmazkodását segítő átmeneti periódus előtt és elkerüli katasztrofális következményekkel járó megállapodás nélküli válást 2019 márciusában.

Kevesen vannak a lázadók

További fejlemény a brexit körüli brit belpolitikai forrongásban Graham Brady, a tory képviselőket tömörítő 1922 bizottság elnökének bejelentése, miszerint 25 társa csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy tartsanak elnökválasztást a Konzervatív Pártban. Ha ezen May vesztene, akkor a miniszterelnökségről is le kellene mondania. A procedúra elindításához azonban 48 képviselő felsorakozására lenne szükség.

May a héten uniós vezetőkkel készíti elő a hét végi EU-csúcsot, ahol az unió állam- és kormányfői támogatásukról biztosíthatják londoni és brüsszeli tárgyalódelegációk által kidolgozott válási megállapodást, amelyet a brit kormány - néhány miniszter lemondása árán - elfogadott. Az ezt követő forduló december elején a brit parlamenti szavazás lesz a kormány javaslatáról. Ennek kimenetelére érdemes fogadásokat kötni, mert sokat lehet nyeri.