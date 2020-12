Olaszország: eltörölték a Salvini-féle migrációs törvényeket

Az olasz parlament felsőházában pénteken este heves vita kísérte a kormány új migrációs intézkedéseiről szóló szavazást, amellyel eltörölték a Matteo Salvini volt belügyminiszter kezdeményezésére tavaly nyáron életbe léptetett törvényeket - írja az MTI.

A szenátus 153 igen, két nem szavazattal, valamint négy tartózkodással elfogadta a Salvini-féle migrációs-biztonsági törvények módosítását. A képviselőház december 9-én szavazta meg ugyanezt.

Az ellenzék pártjai nem vettek részt a voksolásban, mivel a kormány bizalmi szavazásra bocsátotta a törvénycsomagot, ami ellen a jobbközép koalícióhoz tartozó Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország szenátorai hevesen tiltakoztak. A demonstráció a szavazás alatt is folytatódott: a jobbközép frakciótagok sípokkal zavarták meg a szenátusi ülést, nagyméretű transzparenst mutattak fel, amelyen szégyennek nevezték az eddigi migrációs politika módosítását. A kormánypárti és az ellenzéki szenátorok között kisebb lökdösődés is történt, a felsőház munkáját többször meg kellett szakítani a tömörülések miatt is.

Matteo Mauri belügyminiszter-helyettes, a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa közleményében hangoztatta, hogy "a Salvini-féle migrációs rendeletek megszűntek, Olaszország új fejezetet kezd, a nemzetközi jog szerint kezelve a migrációt".

Matteo Salvini szenátusi felszólalásában kijelentette: "az embercsempészek most ünnepelnek", mivel a kormány megnyitotta a kikötőket mindenki előtt, nem téve többé különbséget a háború elől menekülők és a gazdasági bevándorlók vagy veszélyes terroristák között. Emlékeztetett, hogy belügyminisztersége alatt, az általa bevezetett migrációs intézkedésekkel nem csak az érkezők száma esett vissza, hanem a tengerbe veszett emberek száma is a felére csökkent. Tavaly egy év alatt több mint 11 ezer, idén ennek a háromszorosa érkezett az olaszországi partokra. A Liga párt vezetője bejelentette, hogy amint véget ér a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet, népszavazást tartanak a migrációs szigor visszaállítására.

Az Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni közösségi oldalán azt írta, hogy a járvány teremtette vészhelyzetben Giuseppe Conte kormánya a lakossági problémák megoldása helyett az illegális bevándorlók partraszállását könnyíti.

A balközép pártok szorgalmazta módosítások értelmében az új migrációs intézkedések az országba érkező bevándorlók befogadását és integrációját célozzák. Bővítették azoknak a számát, akik nemzetközi védelemben vagy úgynevezett humanitárius menedékjogban részesülhetnek. A tengeren érkező migránsok majdnem automatikusan menedékkérőknek számítanak, és bekerülnek a nemzeti egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerbe. Olasz nyelvtanfolyamot biztosítanak számukra, szakmai képzést és támogatást az álláskeresésben.

A menekültstátuszt élvezők három évre szóló tartózkodási engedélyt és személyi igazolványt kaphatnak, ez azonban nem lesz érvényes beutazásra más európai tagországba. A korábbi 48 hónapról 24 hónapra csökkentették az olasz állampolgársági eljárást az országban élő és dolgozó külföldiek számára.

Eltörölték a munkavégzés miatt évente Olaszországba érkező gazdasági bevándorlók létszámának felső határát. Jelentősen csökkentették a Salvini-féle rendelkezésekkel bevezetett szankciókat, melyeket a migránsokkal érkező civilhajókra vetettek ki.