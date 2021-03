A magyar miniszterelnök a "kínai oltás arca"?

Látszólag a kínai Sinopharm cég, amelynek oltásából a magyar kormány is vásárolt, a legjobb úton halad afelé, hogy az egyik legnagyobb szállító legyen a koronavírus-vakcinák világpiacán, ám ez nem lesz ilyen egyszerű. Hiába akarja a pekingi vezetés Kína imázsát erősíteni a vállalat termékeivel.

A Sinopharmnak, Kína legnagyobb gyógyszerfejlesztő cégének igazi esélyt kínált a koronavírus-járvány arra, hogy a kórokozó ellen kifejlesztett oltásával helyet szerezzen magának a világ gyógyszeriparának nagyvállalatai között - derül ki a Financial Times cikkéből, ami azt firtatja, milyen nehézségekbe ütközik e szép álom megvalósítása. Az indulás ígéretes volt, miután a kínai hatóságok már tavaly megadták a cég oltásának forgalmazási engedélyét, így első érkezőként a Sinopharm megszerezhette a hazai piac nagyját. A tömeges oltás januárban kezdődött, miközben a vállalat második oltása is megkapta az engedélyt februárban.

Ahhoz azonban, hogy mindezt felhasználhassák a világsikerhez vezető nagy menetelés ugródeszkájaként, három dolognak kell passzolnia. Az első a politika, a második a bizalom, a harmadik a gyártás. Thomas Bollyky amerikai egészségügyi közgazdász professzor úgy véli, van esély arra, hogy a gyors piacra jutás a kínaiak kezére játszik. Azok az országok, amelyek nem szerződtek le korábban a nagy multikkal, a Sinopharmot választhatják, ha az képes megfelelő kínálattal kiszolgálni őket.

Kevés jelentkező

Egyelőre azonban még nem tartunk itt, ha egyáltalán eljutunk ide. A kínai cég első vakcinájából - amely a gyártó szerint a harmadik körös teszteléseken 79 százalékos védettségi hatékonyságot mutatott - maroknyi vevő vásárolt, illetve kapott. Például az Egyesült Arab Emírségek Pakisztán, Egyiptom, Szerbia és Magyarország. A kínai állami média szerint a cég 140 millió dózisra kapott megrendelést január közepéig, ami 70 millió ember beoltásához elég (nagyjából Franciaország vagy az Egyesült Királyság lakossága).

A Sinopharm vakcinaüzletágát 1989-ben alapították. A nemzetközi piacok iránti étvágya 2013-ban jött meg, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) engedélyezte agyvelőgyulladás elleni oltását. A terjeszkedést segítheti, hogy a vállalat ellenőrző tulajdonnal bír hat tőzsdén jegyzett vállalatban, amelyek közül kettőt a hongkongi, négyet a kínai szárazföldi tőzsdéken jegyeztek be. A koronavírus-oltás gyártási kapacitásának bővítésébe eddig nem sokat fektettek be, bizonyára bíznak abban, hogy az évi 78 milliárd dollár árbevételt elérő, 150 ezer embert foglakoztató cég így is elég masszív lesz a külföldi expanzióhoz. Idén egymilliárd dózist akarnak gyártani, ami a kétlövetű vakcinából félmilliárd ember beoltására elég.

Mi lesz a bizalommal?

Ahhoz azonban, hogy a vállalat komoly játékos legyen a világpiacon, alapvető változásra van szükség - figyelmeztetnek tudósok. A Sinopharmnak szakítania kell azzal, hogy a pekingi kormányra támaszkodik, hitelességét azzal kell erősítenie, hogy fejlesztéseit, tesztjeit átláthatóvá teszi, adatait nyilvánosságra hozza. Nagy kihívás lesz a Sinopharmnak márkát építenie Kína határain kívül - véli Jin Dong-Yan, hongkongi virológus kutató. A nulláról kell indulniuk, ráadásul Kína nem igazán szerencsés imázsával, úgy, hogy onnan azelőtt nem exportáltak a világpiacra vakcinákat.

A nyitást nem fogja megkönnyíteni, hogy a kínai vezetés politikai eszközt lát a vakcinaoffenzívában. Ennek szellemében adtak ingyen 500 ezer dózist Pakisztánnak, 600 ezret Kambodzsának és 300-300 ezret Perunak és Laosznak. Magyarország volt az első EU-tagállam, amely Sinopharm-oltást vett.

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy ő ez részesíti előnyben a rendelkezésre álló (amerikai, brit, orosz, kínai) választékból. Ezzel állást foglalt abban a vitában, hogy kell-e tartani a kínai vagy az orosz vakcinadiplomáciától vagy sem. Szerinte most a legfontosabb a mielőbbi oltakozás, másodlagos, az oltás származási helye, ha nagy mennyiségben és több országban használt készítményről van szó.

Feljönnek a lemaradók

A külföldi expanzió azért is fontos a Sinopharmnak, mert egyre közelebb loholnak a nyomában hazai versenytársai, főként magánkézben lévő vállalatok. A múlt hónapban a Sinovac cég kétdózisú oltása megkapta a feltételes forgalmazási engedélyt a szárazföldi Kínában és a rendkívülit Hongkongban. A SanSino ugyanebben a helyzetben van a kínai szárazföldön. A Sinopharmhoz hasonlóan egyik versenytársa sem hozza nyilvánosságra tesztjei részletes eredményét.

Lehet, hogy a Sinopharm meg fogja bánni, hogy nem bővítette kellőképpen gyártási kapacitását, ugyanis úgy tűnik, a versenytársak sem mondanak le a feltörekvő országok piacáról. Pakisztánban például - ahova félmillió kínai vakcinát szállítottak grátisz - a kormány szakértői úgy vélik, hogy az oltások nagy részét az Oxford/AstraZeneca termékével, illetve orosz Szputnyik V vakcinával fogják beadni. A pekingi kormány oltási programja, amelynek legfőbb szállítója a Sinopharm lemaradásban van a tervhez képest. Ez azzal járhat, hogy a gyártót nem engedik exportálni, amíg a hazai igények kiszolgálását fel nem pörgeti. Így gyorsan elillanhat a vállalat álma a nemzetközi sikerről.