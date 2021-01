Oltáskáosz Lengyelországban

Kórházigazgatók szerint Lengyelországban kaotikus az oltási folyamat, a kormány nem használja ki azokat a lehetőséget, amelyekkel gyorsíthatná a vakcinációt, például csak most jöttek rá, hogy hét végén is lehet oltani.

Lengyel kórházigazgatók úgy látják, hogy a kormány rosszul szervezte meg a lakosság koronavírus-oltását - derül ki az onet.pl cikkéből. A nagyvárosokban például nem használják ki, hogy sok a gyógyszerész, aki olthatna, akárcsak az egyetemeken tanuló orvostanhallgatók. A hírportál két kórházigazgatót kért fel, hogy értékelje az oltások lezajlásának folyamatát.

Lengyelországban is azt tapasztalják ugyanis, hogy kaotikus a tájékoztatás, senki semmit nem tud, nem világos, kiket és hány embert sikerült beoltani szűk egy hónap alatt. A kormány sikerpropagandája töretlen, ám ha valami tényleg sikerült, az csak az orvostanhallgatók egy részének mozgósítására vezethető vissza - mondta az egyik igazgató.

Megjelent némi idegesség a rendelők dolgozói között is, mert az idősebbeket nekik kell beoltani és attól tartanak, hogy fertőző illetők is bekeveredhetnek a pácienseik közé. A szabályok szerint egyébként Lengyelországban január 15-től regisztrálhattak a 80. életévüket betöltöttek, 22-étől a 70 éven felettiek, és az oltásuk január 25-én kezdődik.

A kórházigazgatók szerint nagy a káosz, a kezdetekben a számszerű vakcinamegrendelések nem egyeztek a szállított mennyiséggel. Az lett ennek a következménye többek között, hogy egy ampullából először öt adag oltást készítettek, aztán kiderült, hogy hatot is lehet. Azt feltételeztük, hogy a rendelőkben hét órán át egyfolytában oltani fogunk, de aztán jöttek a csoportbeosztások, hogy ki, mikor kerül sorra, ami után úgy tűnik, hogy sokak második oltása októberben fejeződhet be.

Arra is csak most jött rá a kormány, hogy az oltásokat hét végén is be lehet adni. Kifogásolják a kórházigazgatók azt is, hogy a kormány képviselői rájuk tolják át a felelősséget a lassú beoltásért, azt állítva, hogy kevés adagot rendeltek vagy hét végén nem akarnak dolgozni. Eközben a kórházak nem oltásra, hanem elsősorban betegek gyógyítására szolgálnak.