Ön kisgyerekes apuka? - Akkor erről tudnia kell!

Kevesebbet gyereket akarnak azok a férfiak, akik kiveszik a részüket a gyerekekkel járó reproduktív munkából - derült ki a a Spanyolországban bevezetett, gyermekszületés után járó apai szabadság hatásvizsgálatából.

A rendszer 2007 óta létezik a dél-európai országban: eleinte csak két hétre mehettek szabadságra az apák gyerekük születése után, de a lehetőség népszerűsége miatt 2017-ben megduplázták, majd 2018-ban 5 hétre növelték a kivehető időkeretet - írta a Quartz alapján az Index.hu. A tervek szerint a rendszer hamarosan tovább bővítik.

A közgazdászok azt vizsgálták, milyen hatásai vannak a programnak. Egyrészt kiderült, hogy azok a férfiak, akik kéthetes apai szabadságon voltak, nagyobb eséllyel vettek részt utána a gyerekekkel járó munkában, a partnerük pedig nagyobb eséllyel maradt a munkaerőpiacon.

Másrészt viszont az apai szabadsággal élő családoknak 7-15 százalékkal kisebb eséllyel lett újabb gyerekük később. A különbség az idővel csökken köztük és a kontrollcsoport között, de még 6 év után is kimutatható volt. Egy másik kutatásból az is kiderült, hogy a program bevezetése után a 21-40 év közötti spanyol férfiak kevesebb gyerekre vágytak, mint korábban. A kutatók mindezt azzal magyarázzák, hogy azok a férfiak, akiknek lehetősége van átélni, mekkora munkával jár a gyereknevelés, "hirtelen" már nem is akarnak annyi gyereket.

Ezzel szemben a nők viszont egy kicsit több gyereket akartak a program bevezetése után, mint korábban, hiszen ők nyertek azzal, hogy a reproduktív munka egy kicsit egyenlőbben oszlik el az anya és az apa között.

Spanyolországban idén áprilistól az eddigi ötről nyolc hétre nőtt a férfiaknak gyerekük megszületése után járó szabadság időtartama. Az előírások alapján az első két hét kivétele meghatározott, de a fennmaradó hat hetet a gyerek egy éves koráig felhasználhatja szabadságként az apa, akár megszakításokkal is. Az apasági szabadság nem ruházható át az anyára. A cél, hogy fokozatosan egyenlővé tegyék a két szülőt megillető szabadság idejét.

A jogszabály értelmében az apasági szabadság 2020-ban 12 hétre emelkedik, és 2021-re éri el az anyáknak jelenleg járó 16 hetet. Spanyolországban az apasági szabadságot tavaly is módosították, az akkori konzervatív néppárti kormány növelte négyről öt hétre.