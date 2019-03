Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Önvezető autók: új prognózis érkezett

Korai még az önvezető autók hatalomátvételéről beszélni Jack Stilgoe, a University College London társadalomtudomány-professzora szerint.

Sokkal lassabban veszik át majd a hatalmat az önvezető autók, mint amire a lelkesebbek számítanak - idézi a Qubit.hu Jack Stilgoe, a University College London társadalomtudomány-professzora Európai Unió tudománykommunikációs portálján, a European Science-Media Hubon megjelent interjúját.

Az autó mint döntéshozó?

A professzor szerint az önvezető autók széles körű elterjedéséhez jelentős változásra lesz szükség az utakon viselkedésbeli, infrastrukturális és szabályozói értelemben is. Ráadásul az autók technológiájának is van hova fejlődni. Az önvezető technológiák fejlesztésével foglalkozó startupoknak viszont nem nagyon van más lehetőségük, mint a gyors megvalósulást szimulálni, mivel a stratégiájuk rövid távú. Az önvezető autók használata különböző helyekre és körülményekre lesz korlátozva Stilgoe szerint és sosem lesz ugyanolyan egy római, egy mumbai vagy egy walesi vidéki önvezető autó.

Véleménye szerint ezek az autók sosem lesznek mindentudók, és nem fogják az emberek helyett meghozni a kényes döntéseket. "Nem hinném, hogy el kéne játszani, hogy a gépeket fel lehet ruházni erkölcsiséggel. Szerintem inkább a tervezők felelősségéről kell gondolkodnunk" - mondta a professzor.

A magyarok ódzkodnak az önvezető autóktól

A magyarok többsége egyelőre nem rajong az önvezető autókért - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) januárban publikált felméréséből. A kutatás szerint a magyarok mindössze negyede használna önvezető autót, mert aggasztják őket az okosfunkciók.

A legtöbben (a megkérdezettek kétharmada) úgy vélték, hogy az okosautókkal többé nem lehet majd élvezni a vezetés szabadságát, hiszen helyettünk egy robot irányítja a járművet. Ezt még minden második olyan ember is említette, akinek nincs jogosítványa és nem is tervezi megszerezni azt. Tízből hatan azt gondolták, hogy az autó annyira személyes tárgy, hogy sajátot szeretnének, és nem ülnének be gyűjtőpontról elvihető közösségi okosautóba, pedig azzal csökkenteni lehetne a forgalmat, a dugókat és a parkolási problémákat - a légszennyezés és az autófenntartási költségek visszaszorítása mellett.