Orbán-ellenes amerikai puccsról ír az orosz sajtó

Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy oroszbarátsága miatt eltávolítja a hatalomból Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, úgy ahogy azt Venezuelában Maduróval tették - foglalja össze a StopFake.org cikke az orosz propagandagépezet cikkeit, melyekkel Mike Pompeo amerikai külügyminiszter látogatása előtt "informálták" az orosz lakosságot.

A hét elején járt Magyarországon hivatalos látogatáson Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere, hogy kollégájával Szijjártó Péterrel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint hazai civilszervezetekkel találkozzon és tárgyaljon. Azt pedig a magyar sajtó már korábban megszellőztette, hogy két fontos célja van a látogatásnak: egyrészt az amerikaiak célja volt, hogy hazánk egy általuk gyártott rakétavédelmi rendszert vásároljon, valamint hogy az orosz földgáz helyett az USA-ból származó cseppfolyósított gáz beszerzésére kössön szerződést hazánk (erről részletesen ebben a cikkben írtunk.) Amelyeket Szijjártó Péter a tárgyalás után lényegében be is jelentett.

Moszkva számára viszont terhes volt az amerikai külügyér látogatása, ugyanis Washington a földgázról is leginkább azért akart tárgyalni, hogy megakadályozza az Európai Unióba irányuló tranzit bővítését, valamint biztos volt az is, hogy Ukrajna kérdése is szóba kerül. Utóbbinál Magyarország jelentősen akadályozza Kijev és az EU, valamint a NATO közeledését a helyi magyar kisebbség elnyomására hivatkozva. Oroszország ezekben az ügyekben pedig minden erősen ellenérdekelt.

Nem meglepő módon az orosz propagandamédia is beindult a találkozó előtt: legalábbis erre jutott a StopFake.org nevű álhír- és moszkvai dezinformáció-ellenes oldal, amely a találkozó előtt megvizsgálta, milyen cikkek jelennek meg a magyar-amerikai viszonyról. Az ügy pedig a mainstream orosz médiát is megjárta, így szerepelt a RIA Novosztyi, valamint a félállami, de teljesen putyinista RT és az ukrajnai orosz kisebbséget tüzelő, Kremlből vezérelt Ukraina.ru oldalakon is.

A három különböző cikk állításai pedig lényegüket tekintve a következők:

Washington nem bírja elviselni a magyar-orosz közeledést, amelyet történelmi körülmények és a geopolitikai elhelyezkedés indokol.

A magyar kormány nem a Washington által megkövetelt forgatókönyvet követi, ezért szankciókkal támadnak majd a budapesti vezetésre.

Az Egyesült Államok szenátusa előtt is van már egy javaslat, amely szankciókat vezetne be Magyarország ellen.

A StopFake.org ezt leegyszerűsítve úgy foglalja össze, mintha az oroszok azt kommunikálnák, hogy az Egyesült Államok egy olyan hatalomátvételt készítene elő, mint amilyen Venezuelában elindult Nicolas Maduró elnök ellen. (Az Ukrajna.ru cikkének épp ez is a címe: A venezuelai forgatókönyv szerint távolíthatják el a magyar miniszterelnököt.)

Ehhez idéznek is egy valóban amerikai szenátorok által készített állásfoglalást, amely bírálná a magyar kormány jogállamiság csökkentő lépéseit, a civilek ellen intézett támadásait és az emberi jogok sérelmére elkövetett lépéseit. A dokumentum - amely elérhető a Szenátus honlapján - semmilyen szankciót nem tartalmaz, mint ahogy azt az orosz propaganda állítja. Pusztán csak egy állásfoglalás, mely elítéli a szenátorok nézőpontjából vett antidemokratikus lépéseket, de egy közleménynél többet nem is érnének.

