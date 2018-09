Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán és Macron harca polarizálhatja Európát

A jövő évi európai parlamenti választások kulcstémája lehet az Európai Unió reformja. Az erről szóló vitákban a nacionalizmus kerülhet szembe a föderalizmussal, melyeknek jeles képviselői Orbán Viktor és Emmanuel Macron. A vitát azonban nem lenne szabad ebbe az irányba terelni - véli a föderalista EU mellett érvelő politikusokból álló Spinelli-csoport elnöke.

A jövő évi európai választások kampányában minden bizonnyal sok politikus prédikál majd az EU "reformjának" szükségességéről, de csak kevés tudja, hogy miről is beszél - állítja Adrew Duff, az EU-párti, föderalista EU mellett érvelő európai parlamenti képviselőket és politikusokat tömörítő Spinelli-csoport elnöke az Euractiv brüsszeli portál oldalán. Duff szerint két politikus van, aki valóban tudja miről beszél: Orbán Viktor miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök.

Orbán szeretné megfékezni az imperialista Brüsszelt a kelet-európai illiberális erők egyesítésével. Macron ezzel szemben föderalista Európát szeretne - értékeli röviden a helyzetet Duff, aki szerint a 2019-es kampányban e két ideológia fogja polarizálni Európát. A volt brit liberális EP-képviselő továbbá úgy véli, hogy az ilyen polarizáció a fősodorhoz tartozó politikai pártokat is fel fogja rázni EU-s szinten, amelyek egyébként mostanáig a nemzetállamok politikai palettájának a klasszikus bal-jobb spektrumához ragaszkodtak.

Önállóbb EU

Duff megjegyzi, hogy az európai pártok hamarosan előállnak majd a programjaikkal, de a kampányban a fő törésvonal a föderalista berendezkedés fölötti összecsapás lesz, amely igazából meg fogja határozni, hogy az EU merre tarthat.

A fentiekkel kapcsolatban Duff rámutat, hogy az alkotmányos ügyekkel foglalkozó Spinelli-csoport olyan reformok sorozatára tett javaslatot, amelyek a véleményük szerint az EU-t a demokratikus kormányzás egy újabb szintjére emelné.

A csoport tagjai 10 éves perspektívában gondolkodva egy önálló szuverenitással rendelkező EU-t szeretnének, amelyet egy olyan kormány irányít, amely, ha egy tagállam bajba kerül, rendelkezik elég kapacitással arra, hogy megfelelő segítséget nyújtson. A Spinelli-csoport szerint az EU-nak jelenleg nincsenek meg a megfelelő eszközei ahhoz, hogy a jelentkező kihívásokkal szembenézzen, beleértve az eurózóna stabilitását is. Ugyanakkor sajnálatosnak tartják, hogy az unió a lisszaboni szerződés óta alkotmányos deficittel küzd.

Szorosabb EU

Szerintük az EU-nak integráltabbá kell válnia, ha a hosszabb távú jövőjét biztosítani szeretné. A mélyebb integráció azonban egy hatékonyabb és láthatóbb kormányt is megkövetel, amely egy erősebb jogalkotónak is felelősséggel tartozik.

A végrehajtó hatalmi hatásköröket a Tanácstól az Európai Bizottsághoz (EB) kellene áthelyezni, melynek értelmében a biztosság alelnöke pénzügyminiszterré is válna.

A kormányfők megtartanák a stratégiai szerepüket a csúcstalálkozókon, de nagyobb kollektív felelősséggel tartoznának az Európai Parlamentnek. Az Európai Tanács feladata lenne a Miniszterek Tanácsának működtetése, lehetővé téve a rotációs elnökség eltörlését.

A Spinelli-csoport nem tartaná szerencsésnek az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki posztjának összevonását, az ugyanis szerintük meggyengítené mindkét intézményt.

Az Európai Bíróságból szövetségi legfelsőbb bíróságot csinálnának. Úgy látják, ezáltal a törvényhozás nyitottabbá és egyszerűbbé válna: a minősített többségi szavazás válna a normává.

Megerősítenék az EU állampolgárságot

A Spinelli-csoport azt szeretné, ha a városok és régiók nagyobb szerepet játszanának az európai ügyekben, és az EU állampolgárságot is megerősítenék. A csoport emellett támogatná, hogy az Európai Parlament állítson transznacionális listát a 2024-es választásokra. Az együttműködést - külügyi, biztonsági és védelmi téren - erősíteni kellene.

Javaslatuk szerint a Konvenció által javasolt jövőbeli szerződésmódosítást csak a Tanács egyhangú szavazatával lehetne blokkolni. Az alkotmányos módosítások pedig akkor válnának hatályossá, ha minden tagállam ratifikálja azt.

Az ódzkodókra is figyelnek

A javaslatok között szerepel a partnerség egy új fajtája is, amelyet olyan tagállamok számára vezetnének be, amelyek nem szeretnének előrébb lépni a szövetségi unióban, de elképzelhető, hogy Norvégia, Izland, Svájc és az Egyesült Királyság számára is vonzó opcióvá válna.

Duff megjegyzi, hogy a választópolgárok általában távol tartják magukat az alkotmányozástól és az európai politikusok is tartózkodnak tőle a szerződés módosításának 2005-ös bukása óta. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy szerinte a nacionalizmus és a föderalizmus közötti vitákat, abban a formában, ahogy azt Orbán és Macron teszi, kerülni kellene.

Mi a tét?

Szerinte az állampolgárok javára válna, ha a demokratikus intézmények vennék át a technokratikus szabályozások helyét. Az állampolgárok reagálni fognak egy olyan modernebb unióra, amely képes megfékezni a korrupciót, gyorsan és hatékonyan tudja orvosolni a problémákat, illetve nagyobb belső és külső biztonságot nyújt. Egy minden fontos aspektusában befejezett gazdasági és monetáris unió pedig a regionális és pénzügyi instabilitásokra is jobban tud válaszolni.

Duff szerint a Spinelli-csoport javaslatai egy olyan föderális unió felé mutatnak utat, amely a liberális demokrácia értékein, a szolidaritáson és a jogállamiságon nyugszik. A jövő évi választáson Duff szerint olyan politikusok között kell majd választani, akik Európa egyesítését tovább viszik, és azok között, akik azt kockáztatják hogy Európa visszatér a nacionalizmus által uralt múltba.

Képünk forrása: AFP/udovic Marin.

