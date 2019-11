Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orban hangsúlyozta, hogy ő nem Orbán

Ludovic Orban román miniszterelnök finoman elhatárolódott névrokonától Orbán Viktortól az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán - írja az Azonnali.

"Engedjék meg, hogy elmondjak valamit magamról. A nevem: Orban. De hogy eloszlassam a kételyeket: a nevem Ludovic Orban" - mondta a miniszterelnök, amelyért nagy tapsot kapott a kongresszuson.

A román Nemzeti Liberális Pártot vezető Orban csütörtökön mondott beszédet Zágrábban, melyben támogatásáról biztosította az Európai Néppárt erőit, és megnyugtatta a jobbközép pártcsalád vezetését: többek között az erdélyi magyar RMDSZ-szel együtt a csoportosulás továbbra is számíthat Románia támogatására - írja a portál.

Eközben a Néppártból felfüggesztett Fideszt bár meghívták Zágrábba, az nem ment el, igaz, felfüggesztve a kongresszuson az elnökség személyéről nem szavazhattak volna.

Az előző, szociáldemokrata román kormányt még november elején buktatták meg a bukaresti parlamentben, ezzel megbukott Viorica Dãncilã exkormányfő is. Az ő helyét vette át az immár jobboldali Ludovic Orban. Ennek pedig volt egy fontos nemzetközi vonatkozása is: ezzel már nem a szociáldemokraták jelölhették a következő román európai biztost, hanem Orbanék voltak erre jogosultak, a közlekedési portfólióért felelős Adina-Ioana Vãleant el is fogadta az EP közlekedési szakbizottsága múlt héten.