Orbán szigorított, leálltak a fizetős tesztelők, régi háború kezdődött újra - mozgalmas volt az idei szeptember

Amint eljött az ősz, visszatért a koronavírus a nyári szabadságáról, Magyarországon határzárat vezetettek be, de a svéd modell szellemisége köszönt vissza a hazai járványkezelésben. Putyin legnagyobb riválisát megmérgezték Novicsokkal, amire képtelenebbnél képtelenebb magyarázatokat adtak az oroszok. Hegyi-Karabah miatt újra harcolni kezdett Azerbajdzsán és Örményország. Ezzel telt az idei szeptember.

A kormány szeptember 1-gyel - néhány kivételtől eltekintve - lezárta Magyarország határait a külföldről érkezők előtt. Majd pár nappal később jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a nemzeti konzultáció eredményei alapján újfajta járványkezelés kezdődik, a jelszó az lett, hogy "Magyarország nem állhat le". Azt már az elején egyértelművé tette, hogy az iskolákat egyszerre nem zárják be, csak szelektálva, ha feltűnik a betegség egy-egy intézményben. Viszont jelezte, hogy enyhébb szigorítások, de lazítások is jöhetnek még. Lényegében ez azt jelentette, hogy a svéd modell alapján kezdett el működni a magyar járványkezelés és gazdaságvédelem, ami viszont azzal járt, hogy hiába nem jött külföldről koronavírus, a második hullám egészen december végéig egyre erősebb és erősebb lett.

Szeptember 16-án aztán a szigorítások első körét be is jelentették:

Kötelezővé tetté a maszk használatát a tömegközlekedés és az üzletek mellett már a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban is.

Fenntartották a látogatási tilalmat a kórházakban és idősotthonokban.

Bevezették, hogy az iskolákba csak a diákok és a tanárok léphetnek be, október 1-től pedig szükségessé vált a testhőmérséklet-mérés is.

A szórakozóhelyeket este 11-kor be kell zárni.

A tesztek hatósági ára 19 500 forint lett.

Az utolsó két pontnak volt a legnagyobb társadalmi hatása: egyrészről az amúgy is megtépázott horeca-szektor még több bevételtől esett el. Másodjára a határzár miatt megnőtt a kereslet a magánlaborok tesztjei iránt, mivel ha valaki külföldről érkezett, csak úgy úszhatta meg az először 14, majd 10 napra csökkentett karantént, ha két negatív tesztje is volt 48 óra eltéréssel. Csakhogy a hatósági ár nehezebben elérhetővé tette a PCR-teszteket: sok labor jelezte, hogy ez a bekerülési költségnél is alacsonyabb árszint, veszteséggel pedig nem dolgoznak. A bejelentés után sorra le is álltak a vizsgálatokkal, csak néhány szereplő maradt talpon.

Kiújult egy háború

Örményország és Azerbajdzsán a határára érkezett annak, hogy totális háborút vívjon egymással az Azerbajdzsánban lévő örmények lakta és örmény irányítás alatt álló - a nemzetközi közösség többsége által Azerbajdzsánhoz sorolt - Hegyi-Karabah körüli négy évtizedes konfliktus legújabb fejezetében. Szeptember 27-én legalább 23 ember meghalt a területen, amikor Sztepanakert környékén fegyveres harc kezdődött a felek között. A konfliktus gyorsan átterjedt a vitatott zóna több városára, új frontok nyíltak. Oroszország és Törökország kezdte meg a konfliktus feloldását tárgyalások révén.

November elejére jutottak el egy életképes tűzszünetig, de addig azeri oldalon 2800, az örményeknél közel 3000 ember esett áldozatul. Bár egy időre a felek átrajzolták a térképéket, új területeket szálltak meg, de decemberre mindenki visszatért az eredeti határai mögé. A nyugvópont viszont éppen a status quo miatt tűnik múlandónak.

Felébredt a kómából Putyin riválisa

Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója. Navalnij a szibériai Tomszkból repülővel indult vissza Moszkvába, miután augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt és a Moszkvába tartó járaton rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. Családtagjai és munkatársai azt gyanítják, hogy megmérgezték, de az orosz orvosok ezt tagadták.

A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe szállították a Cinema for Peace nevű magánalapítvány szervezésében. Kezelését a Charité egyetemi klinikán kezdték meg. Orvosai megállapították, hogy az idegrendszer megfelelő működéséhez szükséges kolinészteráz enzimek működését gátló anyagot juttathattak a szervezetébe. Ez lényegében azt jelentette, hogy a novicsok nevű idegméreggel követtek el ellene merényletet. Végül szeptember szeptember 7-én Navalnij felébredt a kómából, megkezdte rehabilitációját is.

Orosz részről végig tagadták, hogy közük lenne a mérgezéshez. Vlagyimir Putyin elnök odáig ment, hogy azt mondta, riválisa magát mérgezte meg. A használt anyagra vonatkozó bizonyítékok hiányára hivatkozva az orosz hatóságok bűnügyi nyomozást nem, csak előzetes vizsgálatot indítottak. Majd egy régebbi ügyre hivatkozva gyorsan lefoglalták Navalnij és alapítványa vagyonát.

Erdőtüzek lobbantak fel

Szeptember végén a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében pusztító erdőtüzek lobbantak fel, a hónap végéig több ezer ember kitelepítését eredményezve, miközben legalább kilenc ember esett áldozatul a természeti katasztrófának. Ugyanígy kigyulladtak az erdőségek Szibériában a sarkköri régióban is.

A kaliforniai tüzeket sem sikerült teljesen megfékezni: szeptember végéig összesen 2 millió hektár területen pusztult el a növényzet, ami rekordnak számít az elmúlt 10 évben. Akkorák voltak a tüzek, hogy még San Francisco határát is elérték, látszódtak a Bay Bridge-ről és a Golden Gate-hídról is. A levegő minősége pedig jelentősen leromlott a városban.