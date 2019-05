Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán üzent az EPP-nek

Az elmúlt hetekben tett nyilatkozataihoz képest több érdekes nyilatkozatot is tett Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök a német Bild lapnak adott interjújában. A felfüggesztésig fajuló vita után az EPP-vel, most azt mondta, mindent megtesz az Európai Néppárt sikeréért, és bár eddig nem kommentálta Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár lemondását, a bukásához vezető ibizai videó kapcsán arról beszélt, hogy az osztrák FPÖ politikusa elfogadhatatlan kijelentéseket tett. De kitartott a keleti nyitás mellett: szerinte Magyarország csak veszített az oroszok elleni szankciókon.

Még március közepén döntött a Fideszt és a KDNP-t is magában foglaló Európai Néppárt, hogy felfüggeszti a nagyobbik magyar kormánypárt tagságát, mivel az plakátokon támadta az Európai Bizottság EPP által delegált elnökét, Jean-Claude Junckert. Orbán Viktor és pártja ezek után támadta Manfred Webert, a szövetség új jelöltjét a posztra, alkalmatlannak mondva őt a tiaztségre. Ebben a hangulatban meglepő kijelentést tett a miniszterelnök a Bild német lapnak adott interjújában:

"Én mindent megteszek a néppárt sikeréért. Azt akarom, hogy az EPP nyerje az európai választást, de utána vita lesz az irányvonalról" - nyilatkozta Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy még mindig a politikai otthonának tekinti az Európai Néppártot (EPP).

Az MTI azt emeli ki az interjúból, hogy nem akarja, hogy az EPP a politikai baloldallal kösse össze a sorsát, mert ez az oldal olyan dolgokat képvisel, amelyek "tönkreteszik Európát, Németországot is". A baloldal nem feltartóztatni akarja a migrációt, hanem támogatni, és egy "európai szocializmust" javasol, amelynek az árát a németek, és kisebb mértékben a közép-európaiak is megfizetnék - áll a szemlében. A Népszava szerint Mafred Weberről most azt mondta, "frakciófőnök gyenge vezető. Tisztességes ember, de nem hajlandó harcolni a saját értékeiért. Igazodik, ezért igazából immár nem konzervatív politikus."

Orbán ismét arról beszélt, hogy Olaszországban Matteo Salvini belügyminiszter, a jobboldali Liga elnöke "jó munkát végez, ezért a választás utáni időben semmilyen szövetséget nem kellene kizárni".

A kormányfő úgy vélekedett, hogy az EPP-n belüli vita elmérgesedése a skandinávok és a Benelux-országok hibája, amelyek valójában a Fidesz kizárását akarták, az EPP vezetői pedig "túl gyengék" voltak a kezdeményezés visszautasításához. Manfred Weber ehelyett kijelentette, hogy nem akar a magyarok szavazataival az Európai Bizottság elnöke lenni. Arról is beszélt, hogy bár Weber azt mondja, meg kell védeni az unió határait, de szerinte ahelyett, hogy a Frontexet erősítenék, a magyar határvédelmi rendszert kellene támogatni.

Strache videója elfogadhatatlan

A hétvégén Ausztriában megbukott a kisebbik ausztriai kormánypárt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, a kormányban alkancellári posztot betöltő Heinz-Christian Strache. A politikusra és politikai tömörülésére korábban szövetségeseként tekintett a Fidesz, a botrány óta viszont érdemi nyilatkozatot nem tettek, a magyar kormány álláspontja az volt, hogy nem kommentálja az osztrák belpolitikát. Ezt most is megismételte az interjúban a miniszterelnök: "az osztrák belpolitikába semmilyen módon nem kívánunk beleszólni, erről az osztrák választóknak kell dönteniük".

Strache a bukásához vezető videóban, melyben ál-orosz oligarcháknak ajánlott közbeszerzéseket, ha megveszik neki az osztrák lappiac egy jelentős szereplőjét. Ehhez pedig strómannak ajánlotta a magyar lappiacon is korábban jelenlévő Heinrich Pecina üzletembert, aki amellett, hogy bezárta a Népszabadságot, több országos és vidéki napilapot is kormányközeli üzletembereknek. Strache ügyéről most Orbán Viktor azt mondta, hogy "elfogadhatatlan" kijelentéseket tett és emiatt elveszítette a választók bizalmát.

Magyarország sokat veszített

A Népszava szerint a miniszterelnök azt mondta, a kormányfő nem kívánja módosítani a rabszolgatörvényt, mert úgy látja, hogy az bevált. Az MTI pedig azt idézi, hogy ismét megemlékezett Magyarország gazdasági növekedéséről, mely több mint 5 százalékos, adórendszere szerinte versenyképes és közelít a teljes foglalkoztatottság felé tart a munkaerőpiac. Viszont úgy véli, további nyugati beruházásokat igényelne a bővülés folytatása.

A sajtószabadság helyzetéről szólva megjegyezte, hogy őt a média minden felületén élesen kritizálják. "Jó volna, ha egyszer hátszelem lenne a magyar sajtóban, mert most folyton ellenszélben haladok" - fogalmazott a miniszterelnök. Azt is mondta, hogy szerinte megalapozatlan a Riporterek Határok nélkül bírálata, valamint hogy az újságírókat egyáltalán nem fenyegeti megtorlás, ha támadják a hatalmat.

A miniszterelnök gazdasági téren még beszélt Oroszországhoz és Kínához fűződő viszonyáról is: szerinte ugyanis míg Németország gazdaságilag nyert az oroszellenes szankciókon, Magyarország viszont veszített. Úgy látja, hogy nekünk mindig rossz, ha konfliktus van Oroszország és a Nyugat között. Hasonló a helyzet Kínával is, ahol kiszorítanák a térséget a kereskedelemből, miközben Orbán azt állítja, hogy ő a megegyezést keresi.

Donald Trumpnál tett látogatásáról azt mondta: "rokonok az igazságtalanságban" az amerikai elnökkel, mivel egyikük sikereit sem ismerik el. Amerika és Magyarország ugyan "más súlycsoport, de mind a ketten sikeresek vagyunk a magunk ligájában". Az amerikai gazdaság jobban fejlődik, mint korábban, a bevándorlás témakörében szintén "mély egyetértés" van, és mindketten fellépnek annak érdekében, hogy Izraellel "fair módon bánjanak" - foglalja össze az erről tett nyilatkozatát.

Valamint azt is elmondta, hogy Soros György-elleni vitájuknak és kampányuknak semmi köze az antiszemitizmushoz. "A kaszinókapitalizmussal, az átláthatatlan finanszírozású és politikai érdekeket szolgáló NGO-kkal, a spekulánsokkal van bajunk" - fogalmazott Orbán, hozzátéve, hogy Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia érvényes.

Angela Merkel jövőbeli távozásáról azt mondta, ezt csak akkor hiszi, ha látja. A politikus "nagy űrt hagy maga után Európában", és mióta a úgy döntött, hogy részlegesen visszavonul, "Európában már egyáltalán nincs vezetés". Orbán azt is elmondta, hogy az EU német-francia tengelyének vége, felérnek melléjük a visegrádi országok is.