Orbán Viktor az EU-s királycsinálók között

Vannak olyan európai bizottsági elnökjelöltek, akiknek az rontja megválasztási esélyeit, hogy nincsenek jóban a kelet-közép-európai régió országainak egyes vezetőivel, elsősorban Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével.

Egy mozgásban lévő páternoszter képét vetíti olvasói elé a Financial Times (FT) abban a cikkében, amelyben azt elemzi, melyik európai bizottsági elnökjelölt emelkedett, illetve süllyedt a tisztségért folyó versenyben az uniós vezetők informális csúcsértekezlete nyomán. A felhajtóerőt az esélyek javulása, a támogatók szaporodása jelenti, ami a süllyedést illeti, nem csak ezek hiánya miatt kerülhet a páternoszter lefelé haladó ágába valaki, hanem azért is, mert mintegy egy kabinba szállt be valamelyik ellenfelével.

Számos név kering az Európai Bizottság elnökségéért folyó politikai bazári alkuban, jelenleg egyikük sem nézhet úgy a tükörbe, hogy egy biztos befutó nézzen vissza rá. Az EU-tagállamok vezetőinek csúcsértekezlete után egy uniós nagykövet úgy fogalmazott az FT-nek, hogy egyelőre nem alakult ki egy csomag, amelyben az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament elnöke és az EU külügyi főtárgyalója együtt szerepelne, teljesítve a megválasztásukhoz szükséges összes szempontot a nemzeti és nemi hovatartozástól kezdve az Európai Parlament és a tagállami vezetők elvárásaiig.

Manfred Weber

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje felfelé halad a páternoszterben, mivel Angela Merkel német kancellár, az EU legbefolyásosabb vezetője teljes súlyával támogatja. Emmanuel Marcon francia államfő, illetve olyan szocialista vezetők, mint António Costa portugál és Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök csak viccelődnek azon, hogy nincs semmilyen kormányzati miniszteri vagy miniszterelnöki tapasztalata.

Merkel válasza erre az, hogy őt is sokan bírálták ezért, amikor 14 éve először kancellár lett, továbbá a szocialistákat nem zavarta a tapasztalat hiánya, amikor 2014-ben Martin Schulzot jelölték az Európai Bizottság elnökének (később az Európai Parlament elnöke lett). Az FT egyik informátora szerint Merkel világossá akarta tenni, milyen kiindulópontról indul az alku. Macron ellenállása ellenére Weber esélyes maradt a csúcs után is, ami a francia elnök kudarcaként értékelhető.

Frans Timmermans

Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelöltje Spanyolországtól és Portugáliától kap erős hátszelet, nagyon jól szerepelt a jelöltvitákon és neki köszönhető a holland Munkáspárt feltámasztása haló poraiból. A jelenlegi Európai Bizottság elnökhelyettese Macron felsorakozására is számít, miután a francia elnök a hiteles, tapasztalt vezetők között emlegette (szemben Weberrel).

Timmermans a megfigyelők szerint megszerezhetné az északi EU-tagállamok támogatását, továbbá a balti országokét, ám van egy nagy gyengesége, mégpedig Kelet-Közép-Európa. A bizottság egyik csúcsvezetőjeként ő felügyelte a lengyel és a magyar kormánnyal szembeni jogállamisági eljárásokat, amivel enyhén szólva nem lopta be magát olyan régiós vezetők szívébe, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Zöldek

Sajtórétesülések szerint a Zöldek elnökjelölt (férfi-nő) párosa nem került szóba a csúcson, de a pártcsaládjuk csillaga emelkedőben van. Weber különösen fontosnak tartja, hogy együttműködjön velük az Európai Parlament egyik fontos centrista pártjaként. Ezért cserébe támogathatják egyik európai bizottsági elnökjelöltjük, Ska Keller megválasztását az Európai Parlament elnökének. A német európai parlamenti képviselő előnye, hogy 30-as éveiben járó nő.

Michel Barnier

Az EU brexitügyi főtárgyalója formálisan ugyan nem kampányolt az európai bizottsági elnöki posztért, nem tartott nagy beszédeket, ám alig titkolta ezzel kapcsolatos ambícióit az európai fővárosokba tett utazásai során. A francia politikus az EPP-hez tartozik, így megfelelhet Berlin és Párizs elvárásainak is, Macron a visegrádi országok vezetőivel, köztük Orbán Viktorral folytatott keddi egyeztetésén célzott rá, hogy Barnier olyan elnökjelölt, aki mögött a régió is felsorakozhat.

A gondja az lehet, hogy a sorsa erősen összefonódik más jelöltek szerencséjének alakulásával. Ha Weber esélyei romlanak, az sajátos módon azzal járhat, hogy Barnier is a páternoszter lefelé haladó ágába kerül. Ha a német jelölt megy, akkor a francia is megy vele - értékelte a csúcs hangulatát egy vezető diplomata az FT-nek.

Margrethe Vestager

Az Európai Bizottság versenyjogi biztosa, a dán Magrethe Vestager benne van a csúcsvezetők nevét tartalmazó kalapban. Az FT értékelése szerint éppen az a gond, hogy túl korán merült fel a megválasztásának lehetősége. Uniós diplomaták szerint neki is gondja akadhat a kelet-közép-európai országok támogatásának megszerzésével, mivel kemény álláspontot foglal el a jogállamiság sérthetetlenségével kapcsolatban. Macron számol vele, a liberális vezetők szép csöndben kampányolnak mellette.