Orbán Viktor új szövetségest talált az ausztráloknál

Hiába a földrajzi és geopolitikai távolság, az ausztrál konzervatívok és a magyar kormány egyre szorosabb kapcsolatot ápolnak. A háttérben egy keveset emlegetett magyar szervezet szürke eminenciásainak ügyködését sejtik.

A magyar közbeszéd gyakorlatilag szó nélkül elment Tonny Abbott korábbi ausztrál miniszterelnök budapesti látogatása mellett, de hazájában heves vitákat váltott az egykori kormányfő útja, valamint épülő és erősödő kapcsolata Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Progresszív kritikusai két magyarországi beszédén is fennakadt és erősen kritizálni kezdték Abbottot, aki a magyar nyilvánosságban egyáltalán nem szokatlan módon kelt ki a migráció és a menekültek ellen. (Az ausztrál politika sajátja, hogy a konzervatív jobboldali tömörülés a Liberális Párt - a szerk.)

"Európán áthatolnak a határokon és elözönlenek mindent" - idézi fel beszédét a Sydney Morning Herald, amely szerint veszélyes, de nem ismeretlen az ausztrál politikában az a beszédstílus, amely a bevándorlókat veszélyes kártevőknek festi le. Egy másik jelentős ausztrál politikus, Alexander Downer, a volt liberális külügyminiszter márciusban egy migrációs csúcstalálkozóra érkezett, ahol a beszéde még hevesebb indulatokat váltott ki: arról beszélt ugyanis, hogy a menekültek és a bevándorlók "külön gettókat állítottak fel", és "bantusztáni stílusú" életet éltek, utalva az apartheidkori Dél-Afrika szegregált fekete településeire. Downer arról beszélt, hogy szerinte a menekültek nem csak ideiglenes védelmet akarnak, hanem betelepülni.

"Ezek az emberek nem csak védelmet keresnek, ezek az emberek bevándorolni akarnak. És arra vágynak, hogy bevándoroljanak az a országba, ahová menni kívánnak. Védelemben részesülnek minden más országban, az országod felé vezető úton, de nem, nem, nem - be fogjuk engedni őket, és vándorolókká válunk" - festett apokaliptikus képet.

A lap a cikkében feleleveníti, hogy az amúgy is szigorú ausztrál bevándorlási politika szigorításával próbál a hatalomba visszakerülni az ausztrál jobboldal a hatalomba. Mintha utánoznék - a cikkben demagógnak leírt - orbáni magyar politikát. Viszont a magyar kormány is merít a nemzetközi szinten kimagaslóan szigorú ausztrál bevándorlási törvényekből és az ottani retorikából.

A portál szerint az ausztrál konzervatívok, a Liberális Párt és a magyarországi virágzó jobboldali intelligencia közötti kapcsolatok sokkal mélyebbé váltak mostanában. Budapest a nemzetközi túráik egyik fő állomássá vált, ahol a konzervatívok fogékony közönséget találtak a nézeteikre, ha a bevándorlásról van szó.

A gócpont pedig a budapesti Danube Institute, ahol Abbott is megjelent egy találkozón. Itt az egyik beszélgetőpartnere Mark Higgie volt, aki előtte Abbott tanácsadója volt a nemzetközi ügyek területén. Viszont ezt elhallgatva vett részt a kerekasztalnál, mintha ő csak a Spectator Australia kirendelt tudósítója lenne. Higgie egyébként már át is költözött Budapestre az év elején.

A Danube Institute számos más ausztrál kapcsolata is van: például a Liberális Párt volt pártigazgatója, Brian Loughnane ott ül a nemzetközi tanácsadó testületben. Ő vezette Abbott két választási kampányát, és feleségül vette Abbott korábbi kabinetfőnökét, Peta Credlin-t.

Az intézetet John O'Sullivan, a kommentátor és újságíró vezette, aki Margaret Thatcher különleges tanácsadója volt, és az amerikai The National Review magazin főszerkesztője volt. O'Sullivan az ellentmondásos ausztrál történész, Keith Windschuttle jó barátja, utóbbi a szélsőségesen konzervatív Quadrant magazin főszerkesztője. O'Sullivan maga is korábban szerkesztette a magazint - 2015-ben és 2016-ban -, és továbbra is állandó külpolitikai szerkesztője.

A magyar intézete bölcsővé vált a konzervatív értelmiségiek számára, akik Ausztráliából indulnak európai turnéra. A Queenslandi Egyetem jogi professzora, James Allan, aki a Spectator Australia magazinnak ír, többször beszélt ott, ahogy kollégája, David Martin Jones is.

A szervezetet 2013-ban alapították a Batthyány Lajos Alapítvány.