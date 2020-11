Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán víruslaborjában újabb évfolyamokat zárnak be, teljes kijárási tilalom jön

Ausztriában ugyan csak holnap jelentik be az újabb szigorító intézkedéseket, sajtóértesülések szerint azonban már biztosnak tekinthető, hogy újabb évfolyamokat állítanak át távoktatásra. Zárhatnak a fodrászok, kozmetikusok is és szigorítanak a kijárási tilalmon is.

Várhatóan tovább szigorítanak a járvány elleni intézkedések keretében az eddig érvényben lévő korlátozásokon Ausztriában, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi kijelentése szerint Magyarország laborjának tekint a Covid-19 elleni harcban. Sebastian Kurz osztrák kancellár ugyan tartja magát a menetrendhez, s az átfogó, teljes lakosságot érintő újabb lépések bejelentését holnap délután 5 órára időzíti, azonban a Heute című osztrák lap értesülése szerint már biztosra vehető, hogy az eddigiekhez további olyan évfolyamok is csatlakoznak majd, amelyeket távoktatásra állítanak át. Orbán Viktor Ausztriából kér tanácsot

Orbán Viktor: bezárás és kijárási tilalom jön 30 napra Magyarországon Múlt hét elejétől a 14-18 éves korosztály oktatásban vezették be ezt a rendszert, a nyolcosztályos gimnáziumok és középiskolák felső tagozatában, valamint a szakközépiskolák és szakmunkásképzők ennek megfelelő évfolyamain. A lap szerint most a 10-14 éves korosztály van soron, ez a gimnázium, középiskolák alsó tagozatát jelenti (Magyarországon ez az 5-től a 8-ik évfolyamnak megfelelő korosztály). Az újság úgy tudja, ezen kívül bezárják az eddig bizonyos korlátozások mellett még nyitvatartási lehetőségeiket megőrző fodrászatokat és kozmetikai szalonokat is. Az országban jelenleg 20 óra és reggel 6 óra között kijárási tilalom van érvényben, azonban ez elég laza és számos kivételt enged a jelenlegi szabály. Ilyen lehet, ha valakinek el kell látnia valakit, legyen az beteggondozás, vagy segítségnyújtás, ki lehet menni testi veszélyezettség esetén, a mindennapos élethez szükséges igények kielégítése céljából, illetve testi és lelki felfrissülés céljából. Most ezen szeretnének szigorítani, s a lap szerint éjfél után teljes, szigorú kijárási korlátozás lép majd életbe. Ausztriában hetek óta tart a vita arról, hogy be kell a zárni az iskolákat és az óvodákat a járvány lassítása céljából. Míg járványügyi szempontból nyilván a teljes lezárás lenne a célravezetőbb, addig az ország gazdaságának szempontjából, s a gyerekek lelki fejlődésének szempontjából az intézmények nyitva maradása lenne a fontosabb. Az előző korlátozások november 3-i életbe lépése óta napi 3 ezerről mostanra 5 ezerre nőtt az országban az aktív esetek napi növekménye. Ez azt jelenti, hogy ennél több új fertőzöttet találnak naponta, a azonban az időközben gyógyultak számával azt az értéket csökkenteni kell (szerdán közel 10, csütörtökön közel 9 ezer új fertőzöttet találtak.) A korábbi intézkedéseknek nyilván késleltetve van hatása - a szakértők a kórházban ápoltak számában nagyjából 10-14 napos csúszással számolnak - s ez kivárásra ösztönözheti a kormányt, akkor is, ha a kórházban ápoltak számának növekedése nem látszik lassulni. Azonban van olyan tényező is, ami a további szigorítás felé billenti a mérleg nyelvét. Ma hozták nyilvánosságra ugyanis annak az átfogó vizsgálatnak az eredményét, amelyet az úgynevezett gargarizáló tesztekkel végeztek az osztrák iskolákban október 22-vel bezáróan. E szerint a valamivel több mint 10 400 letesztelt tanár és diák között (1200 volt közülük pedagógus) 40 fertőzöttet találtak, ami közel 0,4 százalékos aránynak felel meg. Tudni kell, hogy itt a gargarizálással nyert mintát egy gyorsított PCR-tesztnek vetik alá, tehát azt, mutatja, hogy a tesztalany aktív fertőzött-e, nem pedig azt, hogy átesett-e már a fertőzésen. Eközben október 22-én hivatalosan még csak valamivel kevesebb mint 17 ezer körüli aktív fertőzött volt az országban, ami a lakosság 0,2 százalékát jelenti. Mindezt úgy, hogy a hivatalos statisztikákban szereplő fertőzött gyerekek természetes otthoni karanténban voltak, tehát nem vettek részt a tesztben. Bár a 40 fő önmagában kevésnek tekinthető, azonban a leteszteltek arányához képest azt mutathatja, hogy a gyerekek (a 6-14 éves korosztályt tesztelték) legalább ugyanolyan arányban lehetnek a fertőzöttek között, mint felnőttek.