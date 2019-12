"Öregek vagytok és rasszisták" - Nő a feszültség a nyugdíjas és az ifjú korosztályok között

November elején a TikTok és az Instagram platformjait elözönlötték az #okboomer hashtaggel ellátott posztok, néhány hét alatt pedig a mémgyáraktól az új-zélandi parlamentig hatott az ifjabb Z és a társadalom gerincének számító boomer generációk közti elmérgesedett viszony - írja a Hetek.

A generációk közötti méltányosság tudományága évtizedek óta vizsgálja a témakört, ám az eddigi, kölcsönös tiszteleten alapuló hangvételnek most úgy tűnik, véget vet a Z generáció. Ők hivatalosan azok a személyek, akik 1995 és 2009 között születtek. Ahogy a fenntarthatósági problémák - globális felmelegedés, klímaváltozás - mainstreammé váltak, és egyre égetőbb veszélyforrásnak tűnnek napjaink fiataljaira nézve, úgy éleződtek ki a konfliktushelyzetek a rájuk hagyott apokaliptikus jövőkép miatt tehetetlen Z generációsok és a világtörténelem eddigi leggazdagabb nemzedéke, az 1946 és 1964 között világra jött baby boomerek között - olvasható a lapban.

Az OK Boomer mint kifejezés keletkezése nagyjából 2015-re tehető, amikor különböző fórumokon anonim kommentelők kezdték használni szleng hozzászólásként. A mostani, hirtelen népszerűvé vált jelentéstartalmát a TikToknak köszönheti: a leginnovatívabb közösségimédia-platform, az Instagram és a Facebook riválisa mára több, mint 44 millió okboomer hashtaggel ellátott posztot tartalmaz. A fellendülés cinikus része Peter Kuli & Jedwill "OK Boomer" című zeneszámához kötődik, ami nagyban hozzájárult a kifejezés elterjedéséhez.

A dal szövege - csakúgy, mint a mozgalom maga - erős értékítéletet tartalmaz, pálcát tör a boomerek sztereotipikus, Z generációsok által képmutatónak tartott vonásai felett: "mindannyian öregek és rasszisták vagytok", "vicces, hogy azt hiszed, tisztelem a véleményed, pedig a hajad egyáltalán nem tiszteletre méltó", "a Make America Great Again (Donald Trump kampányszövege) feliratú sapkában úgy nézel ki, mint egy fasiszta".

A dal TikTok posztok aláfestő zenéjéül szolgál, fiatalok tömegét ihletve meg arra, hogy rövid videókban fogalmazzák meg indulataikat a boomerekkel szemben, például az idősebbek felsőbbrendűség-érzésével kapcsolatosan is.

A boomerek gondolkozásmódjával kapcsolatos, szinte általánosságban jellemző nézeteket parodizálják, mintha a konzervatív értékrend az 1946 és 1964 között születtek sajátossága lenne, amit elmaradottságra és kőkorszaki mivoltára hivatkozva a jövőben nemes egyszerűséggel egy "OK Boomer" legyintéssel párosítva elavultnak lehetne minősíteni. A céltudatos fiatalok kisvi­deóik­ban plazmavágóval vágják ki, füzeteikbe írják, sütőtökbe gravírozzák, osztályképen prezentálják az OK Boomer feliratot, valamint konkrét vállalkozások alakultak az OK Boomer-rel szignózott termékek forgalmazására is.

Gyűlölni fognak az unokáitok

Annak ellenére, hogy a boomer generáció hatalmas történelmi fordulatokat élt meg és vívott ki magának - emberi jogok fejlődése, világháború, kommunizmus leverése -, és a történelem eddigi legvagyonosabb nemzedékévé nőtte ki magát, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy leszármazottaik mégsem ezekre az érdemekre fognak nézni. Szeptemberben Greta Thunberg klímaaktivista fejtette ki álláspontját arról, hogy miért fogják a boomereket gyűlölni unokáik. A Post-Kaiser statisztikái szerint a fiatalok 86 százaléka hisz a klímaváltozást illető közel egyhangú tudományos állításoknak, 57 százalékuk fél a klímaváltozás következményeitől, és 52 százalékuk dühös a kialakult helyzetért - írja a Hetek.

Általánosságban a boomereknek tulajdonítják a klímaváltozás tagadását, és akik nagy részben a jelenlegi döntéshozók a kérdésben, annak ellenére, hogy a döntéseik következményét nem ők fogják közvetlenül tapasztalni, hanem a jelenleg fiatalok. Ezen a vonalon vált csak igazán elterjedtté a kifejezés, vele együtt pedig ismertté Chlöe Swarbrick új-zélandi politikusnő, amikor is a parlamenti ülésen éppen egy zéró-karbon törvényjavaslatot tárt a többi képviselő elé a majdhogynem üres parlamentben. A prezentáció köz­ben egy hangos, negatív hangvételű bekiabálás hallatszik, aminek tudomásul vételét a 25 éves felszólaló egy OK Boomer kiszólással jelezte. A videó később döbbenetes népszerűségre tett szert - és ez a momentum tette igazán mainstreammé a kifejezést.

Komoly konfliktusforrás a többnyire kapitalista beállítottságú boomerek és a kommunizmus terén történelmi tapasztalatokkal nem rendelkező fiatalok között, hogy utóbbiak ugyanis egyre inkább a kapitalizmust látják minden társadalmi egyenlőtlenség és baj mögött.