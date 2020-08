Óriási portalanítást végeznek a British Múzeumban

Nagy-Britannia legnépszerűbb látványossága, a British Múzeum 163 nap után nyit újra augusztus 27-én. Az elmúlt három hétben 30 ember takarította a kiállítási tárgyakat - írja a Guardian.

A megülő por akár károsíthatja is a kiállítási tárgyakat - mondta Fabiana Portoni a múzeum szakértője. A levegőben szálló részecskéket leginkább a látogatók viszik be a ruhájukon és a hajukon, de a közlekedés is ludas a tárgyak összekoszolásában.

A koronavírus-járvány alatt zárva tartó intézmény természetesen jóval kevésbé porosodott, de az átfogó tisztítást így sem ússzák meg - olvasható a portálon.

A munka pedig nem könnyű, hiszen a tárgyak sokszor több méter magasak. A zárva tartásnak köszönhetően a szakemberek most mindent alaposan letakaríthattak, nem kellett sietni a munkával.