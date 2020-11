Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási VW-beruházás a szomszédban - Szlovákiába tartanak a Skodák

A koronavírus-válság kellős közepén órási autóipari beruházást jelentett be a Volkswagen és a szlovák kormány. A pozsonyi VW-üzem a fejlesztésért folyó versenyben még a törököket is lepipálta. A szlovák egy Skoda modell gyártását is elviszik cseh barátaiktól.

A Volkswagen vezetése, Igor Matovic, Szlovákia miniszterelnöke és Eduard Heger gazdasági miniszter jelentette be, hogy a német autógyártó óriási beruházással bővíti a szlovák fővárosban lévő gyárát - adta hírül a pozsonyi Új Szó. Az ottani gyárból 1991-ben gördült ki az első modell, a Volkswagen Passat, és most a Passat visszatér Pozsonyba. Ezen a modellen kívül ráadásul a Skoda Superb gyártását is áthelyezik a pozsonyi gyárba. Indul a Volkswagen újabb offenzívája A két új modell gyártását 2023-ban fogják megkezdeni, a beruházás miatt nem fogják kibővíteni a gyárcsarnokokat. Oliver Grünberg, a Volkswagen Slovakia technikai részlegének igazgatója szerint a pozsonyi Volkswagen gyártási kapacitását sem fogják növelni, így valószínűsíthető, hogy más modellekből fognak kevesebbet gyártani, hogy a kapacitás évi 400 ezer autón maradjon. A Superb és a Passat gyártása 500 millió eurós beruházást jelent, és a gyár további 500 milliós beruházást tervez - az egymilliárd euró több, mint amennyit a Mercedes kezdetben befektetett kecskeméti üzemének építésébe. A Superb és a Passat előállítása kétezer új munkahelyet jelent. A két új modell belső égésű motorral felszerelt változatait fogják a szlovák fővárosban gyártani, olyan platformmal, amely lehetőséget ad a plug-in hybrid változatok gyártására. A német autógyártó eredetileg a törökországi Izmir közelében, Manisa városban készült egy gyártóüzemet létesíteni. A beruházás négyezer munkahely teremtésével kecsegtetett, a gyárban évi 300 ezer autó készült volna. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy ezt a beruházást végül Pozsonyba viszik.