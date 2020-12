Orosz oltás: itt az újabb nagy blamázs

Úgy tűnik, szerencsétlen csillagzat alatt született az orosz koronavírus-vakcina, tíz nappal azt követően, hogy nagy csinnadrattával elindították a tömeges oroszországi oltásokat, csak lézengenek a kórházakban azok, akik be akarják adatni maguknak a vakcinát.

Oroszországban december 4-én kezdődött a hazai fejlesztésű Szputnyik V. oltás tömeges felhasználása, s mivel egyelőre korlátozott mennyiségű dózis áll rendelkezésre, első körben csak az egészségügyi dolgozók, a szociális munkások és a tanárok voltak jogosultak arra, hogy beoltsák őket. Ez azonban már a múlté, a jogosultak körék kibővítették az önkormányzati és a kulturális szférában, a kereskedelmi ágazatban és a feldolgozóiparban dolgozókra is, valamint a közlekedési dolgozókra és az újságírókra.

A magyarázat nem az, hogy sikerült a gyártást az egekbe feltornászni, hanem az, hogy halovány az érdeklődés a Szputnyik V iránt - derül ki a Moscow Times cikkéből. A beoltottak számáról Alekszander Gintsberg, a készítményt fejlesztő Gamaleja Intézet vezetője december 10-én azt mondta, hogy országszerte elérte a 150 ezret, amivel Oroszország a legjobban beoltott ország a világon a koronavírus ellen. Moszkvában, ahol a legnagyobb erővel indult el az oltási kampány, nem látszik ilyen rózsásnak a helyzet.

Tízezres nagyságrend

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere öt nappal a kampány indulása után azt mondta, hogy hatezren kapták meg az oltást. Tekintve, hogy 70 klinikában oltják az embereket, ez kórházanként napi 17 személy. A polgármester december 16-án azt mondta a városi tanácsban, hogy 12 ezer moszkvai esett át az oltáson, ami azt jelenti, hogy a kórházak napi átlaga 14-re csökkent.

A Moscow Times újságírói véletlenszerűen kiválasztottak hat kórházat, olyanokat is, amelyek a jómódúak körében népszerűek, és olyanokat is, ahova a szegények járnak, és kérdezősködtek a Szputnyik V iránti "keresletről". Bár egyes helyeken megugrott az érdeklődés, miután a belügyminisztérium dolgozói is jogosulttá váltak az oltásra, a hírportál sajtómunkásai számos helyen azt a tájékoztatást kapták, hogy lasszóval kell fogni a pácienseket az oltáshoz. A városközpont egyik kórházának dolgozója szerint a jó napokon tízen jelentkeznek.

A Szputnyik V-öt mínusz hetven Celsius-fokon kell tárolni, s miután ötösével csomagolják a dózisokat és csak egy órával a beadás előtt olvasztják fel a készítményt, öt páciensenként bontanak fel egy-egy pakkot. Eközben volt olyan hely, ahol egy nap csak négyen jelentkeztek, következésképpen az ötödik dózis vélhetően veszendőbe ment.