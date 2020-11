Orosz vakcina: Brüsszelből kapott figyelmeztetést a magyar kormány

A magyar kormány arra vonatkozó terve, hogy importálja, és esetleg fel is használja a Szputnyik V nevű orosz koronavírus-vakcinát, biztonsági aggályokat vet fel, és rombolhatja az oltóanyagokba vetett általános bizalmat – közölte az Európai Bizottság a Reuters tudósítása szerint.

A cikk szerint példátlan lenne, ha a magyar kormány tesztelné, majd esetleg gyártaná is az orosz vakcinát. A hatályos szabályok szerint az orosz vakcinát nem lehet forgalmazni a tagállamokban, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóvá nem hagyta - idézi szervezet szóvivőjét a hvg.hu. A bizottság szerint, ha a lakosság elkezdi megkérdőjelezni egy vakcina biztonságosságát és hatásosságát, akkor sokkal nehezebb lesz beoltani a populáció kellően nagy részét a járvány megfékezéséhez.

A magyar kormány nem válaszolt a Reuters azt firtató kérdéseire, hogy saját hatáskörben kívánja-e engedélyeztetni az orosz vakcinát, vagy a szükséges uniós eljárásokon keresztül. A kormány korábban azt jelentette be, hogy tesztelni és engedélyeztetni kívánja az oltóanyagot, amelyből az első minták Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtöki bejelentése szerint meg is érkeztek Budapestre. Ha az oltás biztonságosnak és hatékonynak bizonyul, akkor 2021 elején nagyobb mennyiséget importálnának, illetve licenc alapján elkezdenék hazai tömegtermelését.

Kiskapuznának?

Orbán Viktor kormánya egy kiskapu használatával esetleg megkerülheti az uniós korlátozásokat, az EU-s jog ugyanis lehetőséget ad engedélyezetlen vakcinák ideiglenes importjára és terjesztésére "károkozásra alkalmas kórokozók, mérgek, vegyi anyagok vagy nukleáris sugárzás feltételezett vagy igazolt terjedése esetén".

Az orosz vakcina ügye tovább élezi a magyar kormány és az Európai Bizottság közti feszültséget - idézi a cikket a hvg.hu.

Az oroszok benyújtották a tanúsítási kérelmet a WHO-nak

Közben az MTI arról tudósított, hogy Oroszország benyújtotta az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a Covid-19 ellen kifejlesztett első vakcinája, a Szputnyik V tanúsítási kérelmét- Ezt Melita Vujovic, a WHO moszkvai képviselője jelentette be csütörtökön az orosz médiának nyilatkozva.

"A WHO még egyetlen vakcinát sem jelentett be, mert ezt megelőzően minden vakcinának át kell mennie az Emergency Use Listing rendszer értékelésén. Ez egy feltételes a tanúsítvány, amelyet világjárvány idején szoktak kiadni" - mondta Vujovic az Eho Moszkvi rádiónak. "Ilyen tanúsításon az ország összes vakcinájának át kell esnie, Oroszországból a Szputnyik V gyártói már beadták tanúsítási korvényüket a WHO központjának" - mondta.

Vujovic a Rosszija 24 hírtelevíziónak kijelentette, hogy a Szputnyik V kidolgozói átadták a WHO-nak a vakcina dokumentációját, a fejlesztők és az egészségügyi szervezet eljárásértékelő részlege között "párbeszéd folyik". Mint mondta, "az oltóanyag-fejlesztési eljárás befejezése után" a WHO közleményt jelentet majd meg a honlapján.

A moszkvai Gamaleja Intézet által kifejlesztett Szputyik V humán adenovíruson alapuló vektorvakcinát augusztus 11-én jegyezték be Oroszországban. Az oltóanyag ismert eljáráson alapul, amelynek segítségével egy sor más vakcinát is kidolgoztak. Az orosz egészségügyi tárca szerint a hasonló elven előállított készítmények a tapasztalata szerint két évig terjedő védettséget nyújtanak.

A WHO szerint a világon jelenleg mintegy 170 projekt irányul az új koronavírusos fertőzés elleni vakcina kifejlesztésére. Vujovic úgy vélekedett, hogy 2021 végére megfelelő mennyiségű vakcina megléte esetén 2 milliárd ember kaphatja meg a védőoltást.