Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Oroszország amerikai szenátorokat tiltott ki

Amerikai szenátoroktól tagadta meg Oroszország a vízumot - derült ki kedden Chris Murphy amerikai demokrata párti szenátor közleményéből.

A connecticuti Murphy, a szenátus külügyi bizottságának tagja kétpárti delegációval indult volna a jövő héten Oroszországba. Hétfőn a küldöttség egy másik tagja, Ron Johnson, wisconsini republikánus szenátor jelentette be, hogy megtagadták tőle az orosz vízumot - írja az MTI.

Vélhetően nemcsak kettejüket nem engedik be: a Utah államot képviselő republikánus Mike Lee szintén azt tervezi, hogy a delegációval Moszkvába látogat kedden, de nincs még kezében az orosz vízum. Ugyanakkor ő elutasító választ sem kapott még.

"Látogatásunk megtagadásával az orosz kormányzat sajnos még jobban elszigeteli országát" - írta keddi közleményében a magát Putyin rendszerének kemény kritikusának mondó Chris Murphy, aki azt is elmondta, "veszélyes pillanat ez nemzeteink törékeny kapcsolataiban és szégyenletes, hogy most, miközben nemrégiben összeomlottak a fegyverzetellenőrzési megállapodások és Vlagyimir Putyin orosz elnök önkényuralmi rendszerének jelentős a belpolitikai ellenzéke, Oroszországot nem érdekli a párbeszéd".

Az amerikai-orosz párbeszéd fontosságáról beszélt kedden Ron Johnson is, aki még hétfőn későn este kiadott közleményében az orosz parlamenti képviselőkkel tervezett tárgyalásai elmaradása miatt sajnálkozott. A wisconsini republikánus politikus ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a párbeszéd mellett továbbra is fontosnak tartja "az erőteljes és határozott fellépést az orosz agresszió ellen". A szenátor ugyan nem fejtette ki, hogy konkrétan milyen agresszióra gondol, de vélhetően Oroszország és Ukrajna konfliktusára célzott.

A CNN hírtelevízió információi szerint az orosz külügyminisztérium kedden megerősítette, hogy Ron Johnson tiltólistán van, de nem is kért vízumot, hanem "mindent úgy állított be, mintha visszautasították volna a vízumkérelmét". A washingtoni orosz nagykövetség Twitteren azt közölte, hogy a republikánus szenátor "nem párbeszédre, hanem konfrontációra áll készen". Az amerikai külügyminisztérium közleményben jelezte, hogy tudomása van a szenátorok beutazási engedélyének megtagadásáról, de nem kommentálta az ügyet.

A vízumok megtagadásának nyilvánosságra kerülése után Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője és három másik demokrata párti szenátor levelet intézett Donald Trump elnökhöz és a törvényhozás demokrata párti politikusaihoz. A levélben arról írnak, hogy szerintük Vlagyimir Putyin orosz elnöknek "semmilyen körülmények között" nem szabad lehetővé tenni, hogy részt vegyen az iparilag legfejlettebb országok, a G7-ek következő csúcsértekezletén. A levélírók azzal érveltek, hogy "Oroszország jelenleg nem rendelkezik sem azokkal a demokratikus intézményekkel, sem pedig azokkal a gazdasági eredményekkel, amelyek lehetővé tennék újbóli csatlakozását ehhez az országcsoporthoz.

Amerikai elemzők szerint a kitiltás hátterében az is állhat, hogy idén márciusban Chris Murphy és Ron Johnson azon törvényhozók között volt, akik törvényjavaslatot nyújtottak be a kongresszusban arról, hogy ellensúlyozni kell a szerintük Európában tapasztalható orosz energetikai befolyást. (A szankciós javaslatról ebben a cikkben részletesen írtunk.) E csoport egy másik tagja, Jeanne Shaheen, New Hampshire demokrata párti szenátora korábban szintén nem kapott beutazási engedélyt Oroszországba.