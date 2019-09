Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ostromállapot van Guatemalában

Egyre jobban elfajul a drogcsempészekkel vívott harc Közép-Amerikában, Guatemala kormánya hivatalosan is ostromállapotot hirdetett több régióban, miután a drogkartellek ismét katonákra támadtak. Az országon át vezet az egyik legfontosabb kokaincsempész útvonal az Egyesült Államok felé, ezért a csempészbandák a nyílt harcot is felvállalják a hadsereggel.

Guatemala kormánya ostromállapotot hirdetett, miután ismét katonák haltak meg a drogbandákkal vívott harcokban. A Reuters szerint az öt tartományt érintő intézkedésről azután döntött a vezetés, hogy megtámadtak egy katonai konvojt, ami épp egy drogcsempész repülőt igyekezett lefoglalni. Az összecsapásban három katona vesztette életét.

Az ostromállapot fokozott katonai jelenlétet, kijárási tilalmat és a demonstrációk betiltását jelentené. Guatemala a szomszédos közép-amerikai államokkal együtt fontos tranzitország, az Egyesült Államokba irányuló kokain java része áthalad az országon, így a csempészbandáknak megéri felvállalni a nyílt fegyveres konfliktust is a hadsereggel. A szállítás mellett a termeléshez is ideális klímaviszonyok vannak az országban.

A drogcsempészet a helyi politikába is beférkőzött, tisztviselőket és a politika jelölteket is rendre meggyanúsítják, hogy a drogkartellek zsoldjában állnak. Az ország megítélését nem javítja, hogy egy helyi, az ENSZ támogatását élvező antikorrupciós szervezet épp a héten zárta be végleg helyi irodáját.