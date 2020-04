Palesztínában és Venezuelában is több koronavírus-tesztet végeznek, mint itthon

A lakosságszámhoz viszonyítva az elvégzett koronavírus-tesztet számát tekintve Magyarország a harmadik világ szintjén áll. Megelőz minket Palesztina, Chile, az afrikai Djibouti, de még a koldusszegény Venezuela is - írja a Népszava.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már hetekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a minél több mintavétel rendkívül fontos, hiszen így lehet elkülöníteni azokat is, akik nem rendelkeznek a koronavírus tüneteivel. Ettől függetlenül nálunk még mindig csak 31 961 az összes teszt száma úgy, hogy Csehországban már napi 8 ezer tesztre képesek, hamarosan pedig ezt 20 ezerre emelik - olvasható a portálon.

Az Európai Unión belül vannak nálunk rosszabbul teljesítők is, Bulgária és Románia. Előbbi országban egymillió főre lebontva 2663, utóbbiban 3081 tesztet végeztek, nálunk ez a szám 3308.

Szoros versenyt folytatunk Kazahsztánnal, nyolccal előzzük meg a közép-ázsiai országot. Nem sokkal jár előttünk Görögország (3409) és Lengyelország (3423) sem. Még a nem európai unió tag Észak-Macedónia is előttünk jár 3673-mal és Montenegró is megelőz bennünket, hiszen Crna Gorában egymillió lakosra bontva eddig 3708 mintavételt vettek. Horvátország is már 3822-nél jár. Szlovákia már szinte utcahosszal előz meg bennünket (4734).

A tesztelés tekintetében az EU államai közül Luxemburg áll a legjobban, ahol egymillió főre 45166 mintavétel jut. Második Málta 36 273-mal, harmadik pedig Észtország 22 205-tel.