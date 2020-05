Pánik a zöldségek és a gyümölcsök leszedésénél

Nyugat-Európában az idei zöldségek és gyümölcsök egy része odaveszett, mert a járvány miatt nem érkeztek kelet-európai idénymunkások, hogy leszedjék azokat. A helyzet még mindig kritikus.

"Külföldi idénymunkások nélkül nem tudjuk megoldani a termények felszedését, szerencsére mától már várható jövetelük - elméletileg, mert nincs mivel jönniük - mondta rádióinterjújában Michael Bourguignon, egy Lyon melletti mezőgazdász. Az interjút átvette a lengyel Rzeczpospolita. Normális körülmények között számíthatna a lengyelek munkájára is, idén a zárt határok miatt eddig nem jöttek.

A határnyitás érdekében - ami a vendégmunkásokat érintené - már márciusban tárgyalt Janusz Wojciechowski lengyel mezőgazdasági miniszter francia kollégájával. Azzal érvelt, hogy erre feltétlenül szükség van az uniós élelmiszer-biztonság szempontjából. Akkor nem sokat ért el, mert a legfontosabb a járvány megfékezése volt.

Egyedül a britek tudtak maguknak dolgozókat szerezni - unión kívülieket. Megszervezték a román vendégmunkások szállítását is és nincsenek olyan problémáik, mint most a franciáknak, a spanyoloknak, az olaszoknak. Rövid időre kinyitották a német határt is, ők két repülővel vittek románokat idénymunkára. Most az olaszok írtak alá szerződést a román kormánnyal, amelynek értelmében 110 ezer munkát vállaló mehet hozzájuk.

De francia gazdaságok ezrei találták magukat lehetetlen helyzetben. Normálisan ilyenkor lengyelek, románok, ukránok ezrei szedték a zöldséget a földekről, most lehet, hogy azok ott maradnak, a gyümölcsök a földön és a fákon. A franciáknál korábban megsemmisült az eper nagy része, mert ez érik a legkorábban. Most becslések szerint legalább 200 ezer munkásra kellene szeptemberig. De nem csak a franciáknak vannak problémáik, a belgák is paradicsom, a karfiol és a retek szedésére keresnek embereket. A spanyolok a sárgabarackot és a cseresznyét akarnák leszedetni.