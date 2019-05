Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Parlamenten kívüli felvidéki párt mellett kampányolt Orbán Viktor

A felvidéki magyaroknak a kisebbik nemzetiségi párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) támogatását szorgalmazta Orbán Viktor, aki szerda délután a Karmelita kolostorban fogadta Menyhárt Józsefet, a tömörülés elnökét - derült ki Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének MTI-nek tett nyilatkozatából.

"Európa jövője nem játék, ezért buzdítom a felvidéki magyarságot is arra, hogy érett döntést hozva, minél többen menjenek el szavazni május 25-én, mert a mostani európai parlamenti választáson olyan fontos kérdések dőlnek el, amelyek alapjaiban határozzák meg a most felnövekvő és az utánuk következő generációk életét" - mondta Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz elnöke.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Fidesz mindig egyértelműen fogalmazott, "a Magyar Közösség Pártja a mi legszűkebb pártcsaládunkba tartozik. Közösek a gyökereink, közösek az értékeink és ezért közösek a céljaink is. Együtt valljuk, hogy nyelvünket, kultúránkat, kereszténységünket és családjaink biztonságát olyan pilléreknek tartjuk, amelyekre nem csak a mi Kárpát-medencei magyar jövőnket érdemes építeni, hanem Európáét, az Európai Unióét is".

Menyhárt József pedig azt mondta, hogy a Magyar Közösség Pártjában úgy látják, hogy az elhúzódó válságjelenségek, illetve az ezekre adott rossz válaszok miatt az Európai Unió maga is válságba jutott. Ez abban nyilvánul meg, hogy politikailag megosztott, működésében esetleges, probléma-megoldási képességében gyenge és haladási irányában bizonytalan. "Az Európai Uniónak vissza kell térnie eredeti küldetéséhez és újra kell fogalmaznia magát néhány alapvető kérdésben" - fogalmazott. "Erős szövetség van kialakulóban. Európában egyre többen vannak azok, akik ugyanúgy gondolkodnak és ugyanazt akarják, mint mi. Nekünk most az a dolgunk, hogy a Kárpát-medencei magyar összefogás részeiként biztosítsuk azt az erőt, amellyel az európai parlamenti választás után jó irányba tudjuk fordítani Európa kormánylapátját. Ha május 25-én elegen leszünk a választóhelyiségekben, el fogjuk érni a céljainkat. Ha nem leszünk elegen, mások döntenek majd az életünkről, jövőnkről" - figyelmeztetett az MKP elnöke.

Míg Magyarországon május 26-án rendezik az európai parlamenti választást, Szlovákiában május 25-e, szombat ennek időpontja.

Szlovákiában két jelentősebb magyar párt is van: a Magyar Közösség Pártja jelenleg nem tagja a szlovákiai törvényhozásnak, míg a Híd-Most magyar-szlovák szövetség tagja a kormánykoalíciónak is. Az MKP két ciklus óta kiszorult a pozsonyi parlamentből.