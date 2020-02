Parragh: minél tovább tart a járvány, annál nagyobb problémák lehetnek

Az a szerencsénk, hogy Kína messze van, és nagyobb készletet halmoznak fel a vállalatok, mint a szomszédos országokból érkező alapanyagok, alkatrészek esetében - mondta Parragh László, az MKIK elnöke a Portfolio.hu-nak.

A magyar turizmusra már most erőteljes hatása van a kínai koronavírusnak, és minél tovább tart a járvány, annál nagyobb következményei lesznek - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a portálnak.

Az autógyártáson át az IT-szektorig - ahol fizikai eszközökre van szükség a termeléshez - kedvezőtlen hatásokkal számolhatunk - véli az elnök, aki szerint a vállalatok készletei egy ideig kitartanak, azonban egyre jellemzőbbé vált a just in time termelés az elmúlt évtizedben, ahol nincsenek nagy raktárkészletek.

Nekünk most az a nagy szerencsénk, hogy Kína messze van, és egy ilyen desztináció esetében nagyobb készletet halmoznak fel a vállalatok, mint a szomszédos országokból érkező alapanyagok, alkatrészek esetében - fogalmazott Parragh, aki szerint minél tovább tart a járvány, annál nagyobb problémák lehetnek a beszállítóknál.

Várakozása szerint nemcsak a feldolgozóipari ágakat érintheti a kínai gazdaság leállása, hanem fennakadások lehetnek a gyümölcs- és élelmiszer-ellátásban is.

Nem lenne meglepő, ha már most is lenne néhány olyan magyar vállalat, amelyeknek a termelésére jelenleg is hatással van a koronavírus, azonban erről senki sem szeretne beszélni. Ha egy vállalatról ez kiderül, akkor meginoghat a munkavállalók elköteleződése, idegesek lehetnek a beszállítói, sőt, még a banki hitelei is kockázatosabbá válhatnak - fogalmazott az MKIK elnöke.