Perbe hívták a Kínai Kommunista Pártot, fizessenek a járványért

A kínai hatóságok jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a koronavírus járvány ilyen súlyossá váljon világszerte. Ezért az emberéletben és a gazdaságban elszenvedett veszteségekért keresetet nyújtott be Missouri állam főügyésze a kínai állam és a Kínai Kommunista Párt ellen.

Missouri állam főügyésze keresetet nyújtott be a kínai állam ellen a koronavírus járvány okozta károk megtérítéséért - számolt be a The Guardian és a CNN. Missouri állam ügyészsége a kínai kormányt és más vezető kínai intézményeket a kínai államot és a Kínai Kommunista Pártot azzal vádolja, hogy lényeges információkat hallgatott el a járvánnyal kapcsolatban, az arról beszámolókat elhallgattatta és keveset tettek a járvány elterjedése ellen. Az ügyész az ügyben polgári keresetet nyújtott be.

A The Guardian által megkérdezett jogi szakértők szerint a keresetnek nincs túl sok esélye, az amerikai jog ugyanis néhány kivételtől eltekintve tiltja a más országok elleni kereseteket. Az ügyész úgy véli viszont, a Kínai Kommunista Pártot nem része a kínai államnak, még akkor sem, ha ez az egy párt adja a tisztségviselőket Kínában. A keresetben ezen felül a Vuhani Virológiai Labort is vádolják többek között.

A megfogalmazott vádak eddig is ismertek voltak.