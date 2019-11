Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pikáns részletek a lengyel kormányalakításról

Lengyelországban nem a miniszterelnök alakít kormány, hanem Jaroslaw Kaczynski, a kormánypárt elnöke. Bár voltak akik őt szerették volna látni a kormány élén is, ő maradt a háttérben az ország tényleges irányítójaként.

A hét végén letette az esküt a lengyel kormány, amelyet nem a miniszterelnök Mateusz Morawiecki formált, hanem Jaroslaw Kaczynski a kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke - állapította meg a polityka.pl internetes portál. Morawiecki maradt a miniszterelnök és amíg nem találják meg a sportért felelős tárca vezetőjét, addig ő viszi ezt a minisztériumot is..

Morawiecki annak ellenére megtarthatta posztját, hogy sokan - például az igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro - hivatalosan is Kaczynskit szerette volna a kormány élén látni. Maradt kulturális miniszter Piotr Glinski pedig Kaczynski korábban államfőjelöltként is számolt vele.

Érdekes Jaroslaw Govin tudományos és felsőoktatási miniszter személye, mert ő még a mostani ellenzéki párt, a Polgári Platform kormányában volt először tárcavezető. Később kilépett a platformból, önálló pártot alakított, majd boldogan csatlakozott az akkori ellenzéki Kaczynskiékhoz. A nemzetvédelmi miniszter maradt Mariusz Blaszczak, aki viszonylagos nyugalmat teremtett a tárcánál.

Morawiecki a lengyel történelem leggazdagabb miniszterelnöke - állapította meg a Business Insider Polska. A kormányfőnek van egy 150 négyzetméteres háza egy félhektáros telken, amin gazdasági épületek és nyári lak is van. Van egy 72,4 négyzetméteres bútorozott lakása, olyan technikai eszközökkel, amelyek értéke meghaladja az egymillió zlotyt (75 millió forint), és több további ingatlannal is rendelkezik. A bankszámláján 5,38 millió zloty (közel 400 millió forint) van és némi részvénytulajdona is.

További érdekesség, hogy Tadeusz Koscoinski pénzügyminiszternek csak középfokú végzettsége van, felsőfokú nincs. Ennek ellenére régebben a WBK SA Nyugati Bank igazgatója is volt. Amikor végzettségéről kérdezték, azt mondta: "Eddig ezt sohasem kérdezte meg tőlem senki".