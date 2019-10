Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Politikai atombombával indul a brit választás

Jeremy Corbyn a brit Munkáspárt elnöke kőkemény radikális baloldali program meghirdetésével kezdte pártja választási kampányát, személy szerint megnevezve olyan mágnásokat, akik szerinte a törpe kisebbség javára és a nagy többség rovására üzemeltetik a simlis kapitalizmust.

Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt elnöke élesen támadta a privilegizált keveseket, akik hasznot húznak a mai korrupt társadalmi rendszerből, és hogy senkinek ne legyenek kétségei, mire gondol, meg is nevezett néhányat azok közül akik szerinte az elit érdekeinek megfelelően manipulált kapitalizmus tipikus képviselői - tudósított a Financial Times a pártelnök választási kampánynyitó beszédéről. Corbyn radikális kampányt ígért a december 12-ei előrehozott választásokra - kezd láthatóvá válni, hogy mire is gondolt.

Személyes támadások

A több mint tízmilliárd fontos vagyonnal rendelkező Hugh Grosvenor milliárdos üzletembert és földtulajdonost - akit hercegi címén, Duke of Westminsterként említett - azzal vádolta, hogy családokat lakoltat ki, hogy helyet teremtsen luxusapartmanok építésének. A közel kétmilliárd fontos vagyonnal rendelkező Mike Ashley szerinte a tipikus példája a rossz főnöknek, aki nem fizeti meg tisztességesen az embereit. Az Egyesült Királyság leggazdagabb embere, Jim Ratcliffe is megkapta a magáét: Corbyn szerint az Ineos vegyipari vállalat első embere a környezet szennyezésével szerezte 21 milliárd fontot meghaladó vagyonát.

Crispin Odey hedge-fund-menedzsert, akinek vagyonát 775 millió fontra becsülik, azzal vádolta a pártelnök, hogy az ország romló pénzügyi helyzetére spekulált. Emellett nem mellesleg anyagilag támogatja a Konzervatív Pártot. Végül Rupert Murdoch médiabirodalma Corbyn szerint propagandájával támogatja a csaló rendszert. Vagyona 7,6 milliárd dollár körül van. A Financial Times megkereste a megvádolt milliárdosokat, ám szóvivőik nem kívánták kommentálni a munkáspárti vezér megjegyzéseit.

Velünk vagy ellenünk

A pártelnök szerint a szavazóknak választaniuk kell, hogy a csaló kapitalista rendszer haszonélvezői mellé, vagy az otthonukat bérlők, a kétkezi munkások és a légszennyezéstől szenvedő gyermekek mellé állnak. Ez a választás a ma élő generációk egyszeri lehetősége, hogy átformálják az országukat, megszabaduljanak a társadalmat gúzsba kötő érdek-összefonódásoktól és biztosítsák, hogy egyetlen közösség se maradjon az út szélén. Corbyn szerint az elit nem akar adót fizetni, keményebben és mocskosabban harcol előjogaiért, mint korábban.

A Financial Times úgy értékeli, hogy Jeremy Corbyn sokkal keményebb programmal indult neki a 2019-es választásnak, mint a 2017-esnek. Akkor olyan intézkedéseket ígért, amelyek a kontinentális Európa szociáldemokrata pártjainak programpontjaira emlékeztettek, például államosításokról és a gazdagok adójának emeléséről beszélt. Most a Munkáspárt azzal a tervvel állt elő, hogy elveszi a nagyvállalatok részvényeinek tíz százalékát, és odaadja azt a munkavállalóknak. Kiterjedt államosításokat ígér, továbbá felvetette az ötletet, hogy a bérlőknek adjanak jogot arra, hogy a piaci árnál olcsóbban megvásárolhassák bérelt lakásaikat a magántulajdonosaiktól.

Brexit

Ami a brexitet illeti, a Munkáspárt azt ígéri, hogy ha hatalomra kerül, akkor három hónap alatt köt egy a puha válásról szóló megállapodást az EU-val. Bent tartanák az Egyesült Királyságot a vámunióban, megtartanák az EU munkaügyi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi standardjait. Emellett ezt az egyezséget népszavazásra vinnék, amivel szemben az EU-ban maradás lenne az alternatíva. Ugyanakkor nem ez a lényege a párt brexitpolitikájának.

Stratégiájukat Andrew Murray, a Unite szakszervezet vezetője, Corbyn tanácsadója fogalmazta meg. E szerint a Munkáspárt elnökének nem szabad állást foglalnia a brexit körüli "kultúrharcban", mert ha nem foglal egyértelműen állást a brexit mellett, akkor besorolják a liberálisok közé. A Liberális Demokraták határozott elutasításával viszont nem tudna hitelesen versenyezni, nem tudná megszerezni szavazóikat, és a mandátumok összeadása után a toryk jobban állnának.

Az identitáspolitikai helyett a hagyományos osztályharcos programot kell vinnie, amivel olyan szavazókra is hatni tud, akik a brexit pártján állnak. Murray egyébként maga is a kilépésre szavazott, és időbe telt, mire belátta, hogy nem lehetséges a "lexit", azaz a baloldali (left wing) brexit, mert az EU-s kilépés ügyét kisajátították az idegengyűlölő nacionalisták és a piaci önszabályozás vallásos-utópista hívei.

Másról beszélnek?

A Konzervatív Párt kampányának középpontjában a brexit végrehajtása lesz - idézte James Cleverlyt, a párt kampányfőnökét a BBC. Szerintük a Munkáspárt nem a változás, hanem a változatlanság pártja, mert nem áll ki határozottan az EU-s kilépés mellett. A toryk fő üzenete az lesz, hogy minél tovább késik a brexit, annál később lesz képes a kormány az emberek mindennapjait érintő kérdésekre - az egészségügyre, az oktatás fejlesztésére, a bűnözés visszaszorítására - koncentrálni.

Eközben Boris Johnson miniszterelnök kínos helyzetbe került: több tucat tory parlamenti képviselő, köztük miniszterek jelentették be, hogy nem indulnak újra választókerületükben megválasztásukért. Nicky Morgan kormánytag részben azzal indokolta ezt, hogy Johnson megengedhetetlenül megalázó módon bánt a parlamenti képviselőkkel, amikor a brexit kerékkötőinek állította be őket pusztán azért, mert nem értettek egyet vele. Anna Coubry Johnson elődjét, Theresa Mayt is azzal vádolta, hogy a brexit forszírozása közben megengedhetetlenül kezelték a parlamentet.

Nem adják fel a kisebbek

A Liberális Demokraták vezére, Jo Swinson nem tartja túlzásnak, hogy pártja miniszterelnök-jelöltjeként indult el - miközben a győztes mindent visz típusú választási rendszerben csak a két nagy pártnak van esélye a kormányfő jelölésére -, mert szerinte annyi meglepetést, hoztak az elmúlt évek a brit politikában, hogy még a hagyományos kétpártrendszer is felborulhat. A Lib Dem programja egyszerű: ha hatalomra kerülnek visszavonják az Egyesült Királyság EU-s kilépési kérelmét.

A Brexit Pártról, amely az azonnali, EU-s válási megállapodás nélküli brexitért száll síkra azt írta a Daily Telegraph, hogy gyakorlatilag feláldozná magát a Konzervatív Párt támogatása érdekében. Arra készülnek, hogy több száz választókerületben visszaléptetik a jelöltjeiket a tory induló javára. A párt cáfolta a hírt, állításuk szerint ez pusztán "vad spekuláció".

