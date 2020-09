Porlik a jobboldal - nem elég kultúrharcos a lengyel kormánypárt?

Feszültség keletkezett a lengyel kormánykoalícióban, miután a kisebb résztvevő, a Szolidáris Lengyelország párt vezetősége nem tartja eléggé kemény kultúrharcosnak a kormányt. Válaszul kiradírozták a párt politikusait az állami tévé műsoraiból.

A Lengyelországot vezető kormánykoalíció nagyobbik pártja, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) vezető köreiben sajtóhírek szerint az előrehozott választások lehetőségét mérlegelik, mert ettől remélhetnének akkora többséget, hogy ne szoruljanak rá a szintén jobboldali Szolidáris Lengyelország törpepárt támogatására - írta az onet.pl. Az utóbbit a kormányban Zbigniew Ziobro pártelnök (képünkön) képviseli igazságügyi miniszterként.

Ziobro és néhány társa évekkel ezelőtt, még a PiS hatalomra kerülése előtt lépett ki a Jog és Igazságosságból, és alapított saját pártot, majd ezt követően a két párt koalícióra lépett egymással. A sajtóértesülések szerint Ziobrónak vitája van Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel, például azért, mert a kormányfő és magyar kollégája fényes győzelemként értékelte a legutóbbi EU-csúcson nyújtott teljesítményüket, pedig nem tudták elérni, hogy az unió ne kösse jogállamisági követelményekhez az EU-s pénzek átutalását.

Nem kímélik saját kormányukat

A bírálatokat kifogásolja Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, az ország tényleges vezetője is, ami oly módon materializálódott, hogy a köztévé elkezdte mellőzni a Szolidáris Lengyelország politikusait a televízió műsoraiban. Ez nem lehet független attól, hogy az intézmény vezetősége a PiS-hez hű. Pedig nem balról ekézik Ziobro emberei azért a kormányt, hanem éppen ellenkezőleg, azt kifogásolják, hogy nem folytat kellően kemény kultúrharcos politikát, például a kormánytól független civil szervezetek pénzügyeinek piszkálásával.

A kormány átalakítása után programoffenzívának kellene következnie - mondta Ziobro egyik embere. Ez értékrend, kultúrharc kérdése, és ebben Zbigniew Ziobro nagyon aktív - tette hozzá. Türelmetlen amiatt, hogy ahelyett, hogy előrelépnének, inkább hátrafelé haladnak, pedig Morawiecki fél éve állítólag az államszervezet rekonstrukciójával foglalkozik. Ennek ellenére megfigyelők szerint a rendkívüli választás csak végső eszköz lenne Kaczynski kezében, előbb megpróbál megegyezni a renitens koalíciós partnerrel.

Átszervezés és vizsgálat

Az említett átszervezés nem igazán kedvező egy szavazás hátterének, mert ennek részeként elbocsáthatják a vezető állami tisztségviselők ötödét. Kaczynski a napokban jelentette be - jellemző a lengyel viszonyokra, hogy ő és nem a miniszterelnök jelentette be ezt -, hogy átalakítják kormányt. A változásokról a vakáció után számolnak be, például számítani lehet a minisztériumok számának csökkentésére, aminek eredményeként 12 vagy 11 tárca maradhat.

A családügyi minisztérium 600 ezer zlotyt (48 millió forint) akar kiadni, hogy választ kapjon arra a kérdésre, miért nem növelte tartósan a születések számát az úgynevezett 500 plusz családtámogatási program - írta a Business Insider Polska. A PiS hatalomra kerülése után, 2015-ban vezették be ezt a családipótlék-pótlékot, ami a második, harmadik stb. gyereket után 500 zloval (40 ezer forint) növelte a családi pótlékot.

A felmérésben részben a közösségi médiában megjelenő diskurzust elemzik, részben közvetlen közvélemény-kutatást végeznek a 18-40 év közöttiek körében. A kormány keserűen ismerte be, hogy az intézkedés bevezetését követő emelkedés után a korábbi szintre esett vissza a születések száma Lengyelországban. Idén márciusban 27 ezer gyermek született, a tavalyi 28,8 ezer helyett, ez 2015 decembere óta a legrosszabb eredmény, és az 500 plusz előtti helyzetnél is rosszabb.