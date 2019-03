Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Prága is harcba száll

A rendszerváltás Prágában is utat nyitott az előtt, hogy élelmes vállalkozók a legkülönbözőbb szolgáltatásokkal próbálják kicsalogatni a turisták zsebéből a pénzt, ám úgy tűnik, ez a jó világ is véget ér egyszer.

A rendszerváltás után a cseh főváros belső kerülete az "élelmes vállalkozók" szabad vadászterületévé vált. Például nyáron az ember nagyságú, szőrös maciktól kezdve a bohócokon át a legkülönbözőbb Walt Disney-figurákig számos olyan látványossággal fotózkodhatnak a turisták, amelyeknek semmi közük a cseh kultúrához - kezdi beszámolóját a nagy prágai rendcsinálásról a Radio Praha.

A segwayt, elektromos rollert vagy sörbiciklit bérlő turisták állandó veszélyt jelentenek az átlagos járókelőkre, ám ami először kiütötte a biztosítékot a hatóságoknál, az az a vállalkozó volt, aki lehetővé tette ügyfeleinek, hogy a nyakuk körül tekergőző pitonnal készüljön róluk fotó. A rendőrség leállította ezt a szolgáltatást, a helyhatóság pedig a sorozatos panaszok nyomán a segwayeket tiltotta ki a járdákról 2016 végén.

Úgy tűnik, megvan a következő célpont is: eltűnhetnek Prágából a budapesti belső kerületekből is jól ismert sörbiciklik. A mélyen tisztelt lakosság megelégelte a 15 fős járműveket, amelyeket sörözés közben saját erejükkel hajtanak az üvöltöző fiatalok, ezért a tradicionális belvárosból ki fogják ezeket tiltani. Nem az alkoholturizmussal akarják reklámozni a cseh fővárost - indokolta a kezdeményezést az érintett kerület polgármestere. Emellett a Disney-figurákat is el akarják távolítani az utcákról.