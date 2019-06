Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Prágai tüntetések: megszólalt a miniszterelnök

Csehországban az utcai tüntetések nem fognak kormányváltáshoz vezetni - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök szombaton Pozsonyban a Globsec biztonsági konferencián.

A cseh kormányfő, akinek szavait a közszolgálati hírtelevízió (CT24) idézte, Peter Pellegrini szlovák kollégájával beszélgetve úgy fogalmazott: ha a hagyományos pártok nem mondtak volna csődöt, ő soha nem lépett volna be a nagypolitikába.

"A Cseh Köztársaság nem Szlovákia. A Cseh Köztársaságban a tüntetések alapján nem fog megváltozni a kormány" - jelentette ki Andrej Babis a vitavezető kérdésére válaszolva. A kormányfő szerint a tiltakozások nélkülöznek minden alapot, mert a cseh emberek "nagyon jól" élnek.

"Értem én, hogy tiltakozások vannak, ezt el is fogadom. Ebben a térben sok a valóságnak nem megfelelő tény. Mióta a politikában vagyok, nagyon sok hazugság halmozódott fel" - szögezte le Babis az MTI tudósítása szerint.

A kormányfő példaként a keddi prágai tüntetés résztvevőinek számát hozta fel. A rendezők azt közölték, hogy a Vencel téren több mint 120 ezren tüntettek. Babis szerint a rendőrség csak 70 ezerre becsülte a résztvevők számát. A prágai rendőrség szombaton délután külön közleményben azt állította, hogy 90 ezerre becsüli a Vencel téri akció résztvevőinek számát.

Az Andrej Babis elleni csehországi tüntetéseknek alapvetően két okuk van. Az első a Gólyafészek nevű szabadidőközponttal kapcsolatos ügy, amelyben az európai uniós pénzekkel, támogatásokkal történt visszaéléssel gyanúsítják a cseh kormányfőt. A rendőrség az ügy kivizsgálása után áprilisban vádemelést javasolt az államügyészségnek Babis ellen.

A másik ok pedig az, hogy az Európai Bizottság ellenőrzései alapján készült könyvvizsgálói jelentések arra a következtetésre jutottak, hogy Andrej Babis politikai és vállalkozói tevékenysége között összeférhetetlenség van. Bár Andrej Babis az Agrofert holdingot 2017 februárjában két vagyonkezelő alapba helyezte, az uniós ellenőrök szerint a kormányfő továbbra is befolyással van a - jelentős uniós támogatásokhoz is jutó - cégeket érintő döntésekre.

A cseh ellenzék és a civil szféra egy része ezért kitartóan Andrej Babis lemondását követeli. Babis a bírálatokat alaptalannak minősíti, elutasítja és azt hangsúlyozza, hogy nem fog lemondani.