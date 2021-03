Putyin után Biden Hszi Csin-pingnek is beszólt

Arra fogja kényszeríteni Pekinget, hogy a kereskedelemben is a nemzetközi játékszabályok szerint játszon - fogadkozott Joe Biden amerikai elnök, aki azt is megígérte, hogy meggátolja Kínát, hogy az Egyesült Államoktól átvehesse a világ legnagyobb hatalmú országának címét.

A Szabad Európa magyar honlapja írt beszámolót az amerikai elnök csütörtöki, első egyedül tartott sajtótájékoztatójáról, amelyen Biden továbbra is harciasnak mutatta magát a világ dolgait illetően. Legalábbis nehéz másként értelmezni azt az ígértet, hogy Kína bármennyire is szeretne a világ vezető országává válni, az elnök meg fogja ezt akadályozni. "Ez nem fog megtörténni, amíg én itt állok, mert az Egyesült Államok továbbra is növekedni fog" ‒ mondta Joe Biden.

Az elnök azonban azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem kezdeményezője a további feszülség szításának és a Kínával való szembenállás fenntartásának, "csupán" azon dolgozik majd, hogy az USA és a szövetségesei elszámoltassák Pekinget a demokrácia visszaszorításáért Hongkongban, a bánásmódért az ujgur kisebbséggel, és a fegyverkezésért. A gondolatmenetbe az is bekerült, hogy az elnök bár jól ismeri a kínai elnököt, és okos fickónka tartja, de szerinte Hszi Csin-ping olyan, mint Vlagyimir Putyin. Már abban az értelemben, hogy mindketten a zsarnokság támogatói, és a így a kínai vezet testében "egyetlen demokrata csont sincs".

A jövőben, amikor a kínai vezetővel lesz dolga - írta a portál - Biden ragaszkodni fog ahhoz, hogy Kína "a nemzetközi szabályok, a tisztességes verseny, a tisztességes gyakorlat, a tisztességes kereskedelem szerint játsszon".