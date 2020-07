Putyin bekeményített a tudatmódosításban

Orosz influenszerek és bloggerek arról számoltak be, hogy tíz-, sőt százezer dolláros összeget ajánlottak fel nekik, ha gyengéden noszogatják követőiket az oroszországi alkotmányos reformok támogatására.

Oroszországban június 25. és július 1. között bonyolították le azt a népszavazást, amelyen az állampolgárok véleményt mondhattak Vlagyimir Putyin államfő alkotmányos reformjairól. Ezek nyomán újraszámolnák az elnöki ciklusokat, s így Putyin 2024-ben és 2030-ban is indulhatna az elnöki székért, borítékolható szavazási eredménnyel.

Videóbloggerek arról számoltak be, hogy pénzt ajánlottak nekik azért, hogy buzdítsanak a szavazáson való részvételre és a reformok támogatására - írta a Moscow Times az amerikai sajtóban megjelent tudósításokra hivatkozva. Ksenia Hoffman videóbloggert márciusban keresték meg, hogy írjon posztot az Instagramra a referendumról, ám visszautasította az ajánlatot, mert attól tartott, hogy a politizálás miatt elfordulnának tőle rajongói és elvesztené reklámbevételeit.

Elena Sheidlina Instagram-influenszer, több mint 4,6 millió követővel, hasonló aggodalmat fogalmazott meg. Szerinte egyértelmű, hogy ha kiderülne, hogy kapcsolatot tart a hatóságokkal, akkor támadások össztüze zúdulna rá. Erik Kituashvili, népszerű blogger elmondása szerint 100 ezer dollárt ajánlottak neki, hogy rajongóit a megfelelő szavazásra buzdítsa.

Katya Konasova, aki szépségipari termékekkel foglalkozik és online boltot is üzemeltet a YouTube-on 14 ezer dolláros ajánlatról számolt be. Arról kellett volna értekeznie, milyen jók is lesznek az alkotmányos reformok az oroszországi anyáknak és a jövő generációknak. A nyilatkozatokat ugyan nem támasztják alá bizonyítékok, ám jól mutatják, hogy a fiatalabb generációk nem kedvelik Putyint, ezért a hatalom keresi a lehetőséget a megdolgozásukra.