Putyin cselesen mintaszerű válságkezelést mutat be

Vlagyimir Putyin és kormánya mintaszerűen kezeli a válságot, ha azt nézzük, hogy hatalmi politikai szempontból mi a legokosabb viselkedés. Az borítékolható, hogy ebből helyzetből is úgy fog kikerülni, hogy uralma csorbítatlan marad országa felett.

Vlagyimir Putyin orosz államfő egy nagyvonalú mozdulattal lehetővé tette az orosz államapparátusnak a központi irányítástól a helyi közigazgatásig, hogy távol tartsa magát az egészségügyi veszélyhelyzet kezelésétől. Kedvelt eufemizmusával bejelentette, hogy lezárult nemzeti munkaszüneti időszak, mindenki mehet vissza dolgozni a gazdaság minden szektorában. Ez persze nem jelenti azt, hogy vége lenne Oroszországban a karanténnak - írja Mark Geleotti, a Moscow Times publicistája, Kelet-Európa-szakértő.

A napokban újabb rekordot döntött az új fertőzések száma, Oroszország az USA után a második helyen áll a járvány terjedési sebességében és a hivatalos halálozási adat lényegesen alacsonyabb a valóságosnál. Putyin sem gondolta, hogy fel kell oldani a korlátozásokat, csupán a szövetségi kormány szintjéről nyilatkozott. A regionális kormányzók természetesen olyan szabályokat tartanak érvényben a saját területeiken, amilyeneket akarnak. Az államfő szerint a járvány elleni harc még nem ért véget - valójában még az elején vannak, hiszen láthatóan kontrollálatlanul terjed a vírus -, ám a gazdaság minél gyorsabb újraindítása mindenkinek érdeke.

Logikus lehetne

A Moscow Times cikkírója szerint van abban logika, hogy egy akkora országban, mint Oroszország a kormányzóságokra bízzák a válságkezelést, főként, hogy az egyes régiók igen eltérőek a gazdasági fejlettség és a népsűrűség szempontjából. Putyin azonban márciusban kijelentette, hogy országos szinten akarja megoldani a problémát, így most úgy dobja a gyeplőt a kormányzó kezébe, hogy sem pénzt, sem más erőforrásokat nem ad hozzá, és helyi szinten a legtöbb helyen hiányoznak a megfelelő szakértők, akik megoldhatnák a felmerülő feladatokat.

Eközben a szövetségi kormány 600 milliárd dollár pénztartalékon ül - amit ugyan nem lehet teljesen járványügyi célra költeni, de jutna belőle erre is. Ugyanakkor ha meg is lennének regionális szinten az erőforrások, akkor is hiányozna a helyi vezetők felkészültsége ahhoz, hogy a helyi sajátosságokhoz igazított válságterveket dolgozzanak ki és hajtsanak végre. Olyan tudományos háttérre lenne szükség ehhez, amely szövetségi szinten koncentrálódik.

Mossa kezeit

Az államfő minden erejével azon van, hogy a nagyközönség ne hozza semmilyen összefüggésbe a személyét az egészségügyi és gazdasági válsággal, és azokkal a kényelmetlenségekkel, amelyeket az emberek ezek miatt elszenvednek. Igaz ugyan, hogy egy erősen centralizált politikai rendszert épített ki, ám amikor a válságkezelésről van szó nem igyekszik eljátszani a főparancsnok szerepét - véli a Moscow Times cikkírója. Ráhagyja ezt a helyi vezetőkre.

A kormányzók meg is fogják tenni a tőlük telhetőt, ám messze nincs konszenzus és összhang abban, hogy mi a teendő. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere világossá tette, hogy az orosz főváros önkormányzata nem fogja gyorsan enyhíteni a korlátozásokat, május utolsó napjáig mindenképpen érvényben hagyják azokat. Emellett előírták az embereknek, hogy hordjanak maszkot és kesztyűt a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. Eközben Gleb Nyikitin, Nyizsnij Novgorod régió kormányzója teljes feloldást rendelt el, mit sem törődve azzal, hogy Moszkva után az ő térségében nő a leggyorsabban a fertőzöttek száma.