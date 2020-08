Putyin rendszere keményedik, oda a remény

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus feltételezhető megmérgezése sötét képet fest a regnáló oroszországi rezsimről, miután - ha így történt - messze nem ez az első ilyen eset. Úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin rendszerének első tíz évére jellemző "irányított demokrácia" idővel nem a puhulás felé vette az irányt.

Nincs még egy olyan magát demokratikusnak tartó rendszer a világon, amelyben olyan halálos veszély fenyegetné az ellenzékieket, mint Vlagyimir Putyin Oroszországában - vélik a Financial Times (FT) szerkesztői. Alekszej Navalnij, a legismertebb még életben lévő képviselőjük kómában fekszik azt követően, hogy a gyanú szerint megmérgezték - amit az első hivatalos vizsgálatok cáfoltak - , ám ő csupán a sokadik a sorban.

Sokan életüket vesztették, mint Borisz Nyemcov, aki ellen merényletet követtek el vagy Anna Politkovszkaja újságíró, aki túlélt egy mérgezést, ám később meggyilkolták. Az FT szerkesztői szerint az ellenzéki vezetők ilyen módon való eltávolítása az orosz politikai kultúra sötét, erőszakos oldalának megnyilvánulása.

Navalnij kiváló kampányokat folytat, ám az orosz politikai rendszerben, ahol a média a kormány eszköze, akárcsak a bíróságok és a választási rendszer nem átlátható, közelében sem volt soha az esélynek, hogy számottevő politikai sikert érjen el. A rezsim prominens képviselői - így Dmitrij Medvegyev volt miniszterelnök és elnök - korrupciós ügyeivel foglalkozó oknyomozó riportjait, és az ezek eredményéről készül videókat milliók látták, ami szálkává tette őt az országot uraló szűk elit tagjainak szemében.

Ellenség

Bizonyosan számos üzletember és a politikai osztály ellenségévé tette magát. Ha megmérgezték, akkor az erre szóló megrendelés érkezhetett ezekből a körökből vagy a titkosszolgálat magasságból. Oroszországról lévén szó, jó okkal feltételezhető, hogy az utóbbit kell az első számú gyanúsítottnak tekinteni - vélik az FT cikkírói. Ezt látszik alátámasztani, hogy Navalnijt az elmúlt években sokszor letartóztatták, egyszer majdnem megvakult, amikor hogy, hogy nem fertőtlenítő szer került a szemébe, és tavaly "akut allergiás reakciók" léptek fel nála a börtönben. Mostanában azzal tehetett rá egy lapáttal a "vétkeire", hogy azt mondta: a fehérorosz diktatúra elleni lázadás Oroszország jövőjét vetíti előre.

A mérgezés bevett eszköz "A mérgezés az orosz kormány bevett eszköze" - állítja az eszméletlen állapotban kórházban fekvő Alekszej Navalnij egyik fő szövetségese, Konsztantyin Jankauszkasz moszkvai önkormányzati képviselő, aki az Euronewsnak nyilatkozva elmondta, több aggodalomra okot adó részlete is van az ügynek. "Az a gond, hogy az omszki kórház vezetője nem egyszerűen csak orvos, hanem Putyin pártjának is tagja. Meggyőződésünk, hogy sokkal inkább politikáról van itt szó, semmint Alekszej egészségéről. Ráadásul nem lehet bemenni hozzá, úgy őrzik mint egy foglyot, és fogják őrizni mindaddig, amíg a méreg nem távozik a véréből és lehetetlen lesz kimutatni" - mondta. Eközben az orosz elnök szóvivője továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nincs bizonyíték arra, hogy méreg okozta-e az ellenzék ikonikus figurájának súlyos állapotát. "A gyanú mindaddig gyanú marad, amíg nincs bizonyíték. A mérgezés tényét bizonyítani kell laboratóriumi vizsgálatokkal, egyelőre a tesztek eredményére várunk" - mondta Dmitrij Peszkov. "A mérgezés sajnos hozzátartozik a putyini politikához" - vélekedett Konsztantyin Jankauszkasz, aki szerint az omszki repülőtér kávézójában történtek kapcsán is érdekes, hogy a kávézó azonnal bezárt, amint Navalnij a gép fedélzetére lépett. A reptér alkalmazottainak megtiltották, hogy a sajtónak nyilatkozzanak.

Eközben az orosz vezetés széles mosollyal emelkedik felül azokon a vádakon, hogy köze lehet a hasonló ügyekhez. Időnként a közvetlen bűnösök, akik beadják a mérget vagy meghúzzák a ravaszt börtönbe kerülnek, de a gyilkosságok megrendelőit soha nem találják meg. A Kreml szerint a támadások mögött provokátorok állhatnak vagy renitens helyi - például csecsen - vezetők, akik mintegy kedveskedni akarnak Putyin elnöknek rettenetes tetteikkel. Az ország első embere soha nem tette még egyértelművé, hogy a politikai bűncselekmények elfogadhatatlanok.

Kaján mosoly

Amikor elég nyilvánvaló az állami kapcsolat, a rezsim kész kaján mosollyal kezelni az ügyet. Erre példa Andrej Lugovoj sorsa, akit az Egyesült Királyság hatóságai azzal gyanúsítanak, hogy egyike volt annak a két embernek, akik 2006-ban radioaktív anyaggal meggyilkolták a szigetországban élő Alekszander Litvinyenko volt KGB-ügynököt. Lugovoj parlamenti képviselő lett hazájában, majd - papíron az e posztján végzett munkájáért - 2015-ben kitüntették. Az a két ügynök, akik a Szergej és Julia Szkripal elleni gyilkossági kísérlettel vádolhatók - amit idegméreggel követtek el - egy interjúban azt állították, csak turistaútra érkeztek Angliába a bűncselekmény idején.

Az FT szerkesztőség cikke szerint az Oroszországban üzletelő külföldi befektetőknek nem kellene elintézniük ezt a problémát azzal, hogy vannak az orosznál rosszabb rezsimek is és a technológiai megújulás ösztönözni fogja a társadalmi változásokat is. Végül is Vlagyimir Putyin az Oroszország élén eltöltött első tíz évében egy konszolidált "irányított demokráciát" üzemeltetett és megvolt a reménye annak, hogy ez később felpuhul. Ehelyett egyre erősebb lett az elnök egyeduralma. Ugyanezt üzenik a cikkírók Emmanuel Macron francia elnöknek, aki nemrégiben jelezte, hogy újraépítené Európa és Oroszország kapcsolatait.