Putyin üzent az oroszoknak

Az elkövetkező két-három hét döntő jelentőségű lesz a koronavírus terjedése elleni küzdelemben - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormány tagjaival és a régiók vezetőivel tartott szerdai videokonferencián, amelyen újabb szociális, és gazdaságélénkítő intézkedéseket jelenttett be a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére.

A közvetlenül a koronavírus-fertőzötteket kezelő orvosok esetében negyedéven át 80 ezer, a felcserek és ápolók esetében 50 ezer, a kisegítő egészségügyi személyzet tagjai esetében pedig 25 ezer rubellel növelik a havi juttatást, 50 ezerrel megemelik mentőorvosok és 25 ezerrel a mentőautók személyzetének juttatásait is. Erre a célra a régióknak plusz 10 milliárd rubelt utalnak át - jelentette be Vlagyimir Putin az MTI szerint. (A forint jelenleg mintegy 4,36 forintot ér).

A fertőzött páciensekkel dolgozó egészségügyi szakemberek a katonákénak megfelelő emelt biztosítási garanciákban részesülnek a szövetségi költségvetésből. A fertőzési osztályok 33 milliárd rubel kapnak további férőhelyek kialakítására, 23 milliárdot pedig orvosi felszerelés, egyebek között lélegeztető gépek és mentőautók beszerzésére.

Putyin kötelezte a régiók vezetőit, hogy minden eshetőségre dolgozzanak ki cselekvési tervet, és teremtsék meg annak feltételeit, hogy a vállalatok visszatérjenek a normális munkarendhez. Gyakorlatilag megtiltotta a régiók közötti határok lezárását az utasforgalom esetében is.

A kis- és középvállalatok számára további járulék- és adófizetési könnyítéseket hirdetett meg, a kormányt és a jegybankot pedig arra kötelezte, hogy öt napon belül dolgozzon ki újabb programot az üzleti szférának nyújtandó további támogatásokról. Putyin hangsúlyozta a munkahelyeket megőrző vállalatok, a munkanélkülivé válók és a kisgyermekes családok támogatásának fontosságát, és gyakorlati intézkedéseket is bejelentett. Rámutatott a bürokratikus akadályok elhárításának fontosságára, egyebek között arra utasította a hatóságokat, hogy automatikusan hosszabbítsák meg a lejáró személyi okmányok érvényességét.

Az orosz vezető szerint a bejelentett intézkedések végrehajtásához minden rendelkezésre áll: a makrogazdasági helyzet stabil, az államadósság alacsony, és az ország az elmúlt évek során jelentős tartalékokat halmozott fel.

Tartsanak ki

Az elnök azzal a felhívással fordult az oroszokhoz, hogy "feltétlenül bírják ki" az önizolációt, mert - mint fogalmazott - "a mi fegyelmezettségünktől, felelősségtudatunktól függ az az áttörés a fertőzéssel való küzdelemben, amelyet kötelesek vagyunk elérni". "Drága barátaim! Minden elmúlik, ez is el fog múlni. Országunknak nem egyszer komoly megpróbáltatáson kellett átesnie: besenyők és kunok is marcangolták, de Oroszország mindennel megbirkózott. Legyőzzük ezt a koronavírusos fertőzést is" - hangoztatta.

Rekordot döntött a napi fertőzések száma

Oroszországban egy nap alatt 1175-tel, 8672-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 15,7 százalékos növekedési rekordot jelent. Egy nappal korábban 1154 fős növekményt jelentettek. Moszkvában 5841 fertőzöttet tartanak számon.

Az elmúlt egy nap alatt öten hunytak el a Covid-19 betegség következtében, a halottak száma 63. Eddig 580 gyógyulást regisztráltak. A szűrések száma meghaladta a 900 ezret, ebből csaknem 260 ezret a fővárosban végeztek el.

A korlátozások határidjéről még nincs döntés

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva a nap folyamán korábban kijelentette, hogy még nem telt el elegendő idő a járványhelyzet dinamikájának megértéséhez, ezért korai még megnevezni a korlátozások határidejét. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök és a téma szakértőinek keddi tanácskozásán ebben a kérdésben nem született döntés.

Veronyika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség vezetője kedden úgy nyilatkozott, hogy a tesztelések számának növelése mellett Oroszország 10-14 nap múlva érheti el a fertőzöttséggörbe csúcsát - amikor az újonnan megfertőződöttek száma megközelítőleg azonos marad. A csökkenés a volt egészségügyi miniszter szerint valamikor június első harmadában vagy közepe környékén kezdődhet el, ha a folyamat forgatókönyve nem változik.