Rájöttek a lengyel vendégmunkások, hova érdemes menni Anglia helyett

Új úticélja van a lengyel vendégmunkásoknak, akik a kelet-közép-európai országok 2004-es uniós csatlakozása után elárasztották Angliát, hozzájárulva ahhoz, hogy a helyiek besokalljanak a rengeteg kelet-európai bevándorlótól. Ezúttal nem egy ködös, esős, hűvös helyet választottak.

A Tanzániához tartozó kelet-afrikai sziget, Zanzibár egyre népszerűbb a pihenni vágyó lengyelek körében. Pálmás tengerpartjával különösen télen vonzza a turistákat. Olyan sokan érkeznek Lengyelországból, hogy - miközben rekordot dönt azoknak a vendégmunkásoknak a száma, akik korábban Nagy-Britanniában próbáltak szerencsét, ám mostanában elhagyják a ködös szigetországot - sokan Zanzibárban próbálják folytatni a külföldi munkát.

Legtöbbjük olyan szállodánál vagy a vendéglátás más vállalkozásánál szerez állást, amelynek tulajdonosai maguk is lengyelek - derül ki a Business Insider Polska beszámolójából. A koronavírus-járvány is hozzájárult, hogy a forró éghajlatú sziget a lengyelek csemegéje lett mind a pihenés, mind a munkavállalás szempontjából. Lengyelország ma már aközött a három állam között van, amelyek polgárai a legszívesebben választják az Indiai-óceánon lévő, közjogilag félautonóm régió státuszban lévő szigetet

Irány Afrika!

Mérhetetlen mennyiségű jelentkező akad egy-egy meghirdetett zanzibári munkára - derül ki a munkaközvetítők adataiból. A Hotel Jambiani például éppen a vendégekkel kapcsolatot tartó menedzsert keres - derült ki Maciej Zielinski igazgató szavaiból, akinek egyébként két további szállodája is van a szigeten.Az álláshirdetéseket lengyeleknek adták fel, mert lengyel nyelvű személyzetre van szükségük. Így a jelentkezők 90 százaléka valóban Lengyelországból érkezne.

A reggel 9-től délig, majd délután 4 órától este 9 óráig tartó munkáért 800 dollárt (235 ezer forint) lehet havonta kézhez kapni, de ez 1000 dollárra is felmehet, mert szóba kerülhet a fizetésemelés. Emellett a dolgozót magánszálláson helyezik el, számíthat reggelire, illetve napi 30 dollárra, amit a hotel éttermeiben költhet el. A munkaadó a szigeten tartózkodás egyéb költségeit is fedezi.

Jó az angol és az orosz



További feltétele a zanzibári munkavállalásnak, hogy elég jól kell tudni angolul, legalább olyan szinten, amely lehetővé teszi a folyékony szóbeli és írásbeli kommunikációt. Jól jöhet tehát, ha valaki angliai vendégmunkásként fejlesztette a nyelvtudását. Előnyt jelent a további nyelvismeret, és szükség van B kategóriás, azaz a személyautók vezetésére jogosító jogosítványra. A jelentkezőnek kommunikatívnak, elkötelezettnek és jó problémamegoldónak kell lennie.

Zanzibárban a helyi munkaügyi szabályozásnak köszönhetően könnyű elkezdeni a munkát, ez nem igényel különleges formalitásokat. Az üzleti vízum költsége próbaidőre szól, összege 2,5 ezer dollár, de ezt a költséget is a munkaadó állja. Az említett szállodánál jelenleg csak két lengyel dolgozik, a többiek Dél-Afrikából, Észtországból, illetve Csehországból jöttek. Egy másik lengyel cégnél, a Pili Pili hotelben már 2018 óta hirdetnek állásokat lengyeleknek, így itt sokkal nagyobb a lengyel személyzet. Erre szükség is van, mert egy tíz épületből álló szállodában összesen 400 személyt kell kiszolgálni, ha teltház van.

A lengyelek egyelőre viszonylag kevés tapasztalatot szereztek az Európán kívüli munkavégzésről, Afrikáról gyakorlatilag semmit sem tudnak. Ugyanakkor a hírverés Zanzibár körül egyre nagyobb. Például Pili Piliben nem csupán esküvőket szerveznek, hanem kiszolgálják a lengyel médiát is, ezért lengyel újságírók tömege fordul meg itt. Korábban főként az olaszok és a németek körében volt népszerű Zanzibár, míg most a lengyelek, az oroszok és a bolgárok vannak legtöbben. A helyi lakosok is egyre gyakrabban tanulnak lengyelül vagy oroszul.