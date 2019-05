Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rakétákkal lövik Izraelt szombat óta - Netanjahu visszatámad

Szombat reggel óta négyszázötven rakétát lőttek Gázából Izrael felé, éjszaka is folytatódtak a támadások. Benjámin Netanjahu erőteljes izraeli támadásokat rendelt el válaszul a gázai fegyveresek ellen.

Az izraeli katonai rádió vasárnapi jelentése szerint az izraeli miniszterelnök a szokásos heti kormányülés kezdetén bejelentette, hogy "masszív támadásokat" rendelt el, s hogy a Hamász vezetői "súlyos árat" fognak fizetni a szombat reggel óta folytatott rakétatámadásokért - idézi az MTI.

Netanjahu azt is közölte, hogy a Hamász nemcsak a saját harcosainak a tetteiért felelős, hanem az általa vezetett Gázai övezetben működő radikális iszlamista Iszlám Dzsihád terrorszervezet cselekedeteiért is. Ezután a kormányfő részvétét fejezte ki az egyik rakéta halálos áldozata családjának, és jobbulást kívánt a rakétatámadások több tucat, jelenleg is az ország déli részének kórházaiban ápolt izraeli sebesültjének.

