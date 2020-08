Rejtélyes történések Észak-Koreában: lehet, hogy már nem is él a diktátor?

A rejtélyes észak-koreai rezsim felkent szakértői állítják, hogy a Kim Dzsonun diktátor kómában fekszik, esetleg már meg is halt, míg más tudós elemzők úgy vélik, hogy csak némi decentralizálás történik a rezsim felső vezetésében, ami normális a kommunista diktatúrákban, és továbbra is a vezér kezében van a gyeplő.

Éppen hogy csak elhaltak a pletykák azzal kapcsolatban, hogy Kim Dszongun, a posztsztálinista dzsucse ideológiát követő észak-koreai rezsim diktátora súlyos betegségben szenved, amikor újabb hírek jelentek meg az egészségével és a hatalomban játszott szerepével kapcsolatban - írja az NK News független, magánfinanszírozású Észak-Koreára specializálódott hírportál. Tavasszal arról szóltak a hírek, hogy súlyos betegen fekszik, az elmúlt napokban arról, hogy részben átadta a hatalmat húgának, Kim Jodzsongnak és néhány további csúcsbürokratának.

Begőzölt média

Az utóbbi közvetlen forrása a dél-koreai hírszerzés (NIS), ám az ügynökség nem tárta fel, honnan szerezte az értesüléseit. Ennél fontosabb azonban, hogy az eredeti hír nem kevés torzuláson ment keresztül, ahogy útnak indult a hírportálokon. A legnagyobb csavart Kim Dedzsung korábbi dél-koreai elnök egyik tanácsadója, Csang Szongmin adta hozzá a hírhez, aki a közösségi médiában arról értekezett, hogy szerinte Kim kómában fekszik a kórházban.

Ehhez belinkelte a hatáskörök átadásáról szóló hírt, és megjegyezte, hogy a vezérről az északi médiában megjelenő fotók "manipuláltnak látszanak". Ezzel arra utalt egyik saját korábbi, áprilisi megszólalására, amelyben meg nem nevezett kínai forrásra hivatkozva azt állította, hogy Kim Dzsongun halálán van.

Az állítólagos kóma hírére teljesen begőzölt a média, és egy idő után elmosódott, ki a hír forrása - mármint az, hogy ennek semmi köze a dél-koreai hírszerzési információhoz. Jellemző a média vágyára, hogy rápakoljon még valamit a hírre, hogy latesly.com talált egy szakértőt, aki szerint az észak-koreai vezér valójában már meg is halt. Roy Calley, aki sokáig élt az elzárkózó országban és könyvet is írt tapasztalatairól, úgy véli, hogy egyelőre titkolják a keserű valóságot, csak akkor számolnak majd be róla, amikor lezárult a hatalom átadása Kim Jodzsongnak.

Business as usual

A hír torzítása valójában akkor kezdődött, amikor Tae-Keung, a dél-koreai parlament hírszerzési bizottságának tagja a saját szája íze szerint kiszínezve adta tovább a NIS információját a sajtónak. Azt mondta, hogy Kim részben a stressztől akar szabadulni, ezért delegál hatásköröket húgára és másokra. Arra hivatkozott, hogy erről tájékoztatta a hírszerzési ügynökség. Néhány órával később a NIS egyik sajtósa pontosított: ők csak annyit mondtak, hogy az északi rezsim vezetésében bizonyos hatásköröket delegáltak alsóbb szintekre és immáron Kim Jodzson de facto a rezsim második embere.

Az NK Newsnak nyilatkozó szakértők szerint a hatáskörátadásról szóló hír és az azt követő médiafelhajtás jó eséllyel semmi rendkívülit nem takar. Lehet, hogy a déli hírszerzés információja csak az észak-koreai vezetésben lejátszódó normális változásokra utal. Martin Weiser, független Észak-Korea-szakértő úgy látja, nincs érdemi változás a vezetési hierarchiában, Kim Dzsonunnak továbbra is vétójoga van minden döntéssel szemben, és az új felhatalmazással bíró vezetők is ugyanúgy jelentenek neki, mint az összes többi bürokrata.

Inkább a pártvezetés normalizálásáról lehet szó, amelyben a párt legfelsőbb vezető testülete, a politikai bizottság öt-öt tagja foglalkozik a négy állami intézménnyel: a kormánnyal, a hadsereggel, a párttal és a parlamenttel. Sang-sin Lee, a Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet (KINU) tudományos kutatója egyetért ezzel.

Szerinte a NIS és Kae Keung eltúlozzák a helyzetet, abból, ami a hírszerzés tudomására jutott, semmi nem utal Kim betegségére. A vezér csak keresi a rezsim három pillére - a párt, a kormány és a hadsereg - közti egyensúlyt, az ezek vezetésében átadott felelősségek megszokottak a kommunista rendszerekben. Az alsóbb szintű vezetők elég nagy önállóságot élveznek területük irányításában, ám ha rosszul mennek a dolgok, akkor azért ők viszik el a balhét.

Hol van Kim Dzsongun?

Csang azt állítja, hogy az észak-koreai vezérről megjelent fényképek fél éve egytől egyik hamisak, manipuláltak vagy kreáltak. Ennek tükrében fel lehet tenni a kérdést, hogy bármilyen képi információ, ami róla megjelenik, valós-e vagy hamis? Kim 16 különböző rendezvényen jelent meg április közepe, az egészségével kapcsolatos hírek - találgatások - kezdete óta. Az köztudott, hogy retusálják a róla készülő fotókat és videókat, és előfordulhat, hogy többhetes eseményről jelennek meg frissként tálalt tudósítások.

Az NK News összevetette az elmúlt időszakban készült videókat az adott helyszínekről készült műholdfelvételekkel azokban az időpontokban, amikor a vezér a hír szerint ott tartózkodott. Ezekből annyi derült ki, hogy napok telnek el az események és az azokról szóló, az állami médiában megjelenő beszámolók között.

Csang állítása reflektál azokra az állításokra, amelyek szerint Kimnek dublőre vagy dublőrei vannak, akikre később "művészi utómunkával" rákopírozhatják a vezér igazi képmását. Ha így van, akkor az észak-koreai fotó- és videódizájnerek végtelenül profi munkát végeznek. (Nyitóképünkön balra Kim egy korábbi, jobbra egy mostanában készült fotója látható. Olcsó poén lenne, ha jutalmat ajánlanánk azoknak az olvasóknak, akik találnak nyolc különbséget köztük, ezért nem is tesszük ezt - a szerk.)

Hol van Kim Jodzsong

Még az sem biztos, hogy Kim Jodzsong valóban a rezsim második embere ellen. Korábban számos nyilvános szereplésen volt bátyja mellett látható, ám az elmúlt hónapokban váratlanul kihagyott két nagyobb pártrendezvényt. Ez jelezhet bármit. Lehet, hogy elvesztette pozícióját a politikai bizottságban, vagy azért, mert lefokozták, vagy azért, mert magasabb szintre lépett, nagyobb felelősséggel járó feladatai vannak, azaz nem ér rá részt venni az ilyen eseményeken.

Lehet azonban a távollétnek ennél hétköznapi indoka is, például hogy a Kim Jodzsong (is) megbetegedett vagy valamilyen hosszabb ideig tartó elfoglaltsága volt Phenjantól távol. A lényeg az, hogy sem a NIS-nek, sem más külső megfigyelőknek nincs fogalma arról, hogy mi a valódi pozíciója a rezsim hatalmi hierarchiájában, illetve hogy éppen hol tartózkodik. Ezekre csak az állami média újabb híradásaiból lehet majd következtetni.