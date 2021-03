Hiába a rengeteg napelem, az ausztrál rezsicsökkentéshez még ennyi sem elég

Rekordévet zártak az ausztrál háztartások, 2020-ban mivel több mint 350 ezer kiméretű, háztetőre telepített napelemes rendszert kapcsoltak be hálózatba. Az így több mint 3 gigawattos (GW) rekord azonban nem lesz hosszú életű - közölte a Tiszta Energiaszabályozó Hatóság (CER), miután a prognózisok azt mutatják, hogy idén átléphető akár a 4 GW-os szint is.

Ausztrália egyre komolyabban veszi a szén-dioxid mentesítési programokat, amit jól mutat, hogy a friss negyedéves szén-dioxid-piaci jelentésbe az került, hogy a kontinens méretű országban 7 GW új megújuló energiás termelőkapacitást telepítettek. Ez 11 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest, ugyanakkor jelentősen több, mint a CER (Clean Energy Regulator) előzetesen megjósolt 6,3 GW-os bővülése.

A friss, 2020 decemberével zárt negyedéves szén-dioxid-piaci jelentésben az áll, hogy tavaly év végére Ausztrália összesen 32 GW újonnan üzembe állított zöldenergiás kapacitást illesztett a rendszerébe, s ebből 13 GW volt a tetőtéri napenergiát hasznosító, kisméretű háztáji potenciál. A számoknál is megdöbbentőbb - írja a PV Magazine, hogy az elmúlt egy évben ez utóbbihoz hozzáadott 3 GW az 40 százalékos növekedést mutat a 2019-es telepítési volumenthez képest.

David Parker, a CER elnöke ezt azzal magyarázta az ausztrál magazinnak, hogy a tartósan alacsony technológiai költségek mellett a megnövekedett arányú otthoni munkavégzés és a háztartások működtetési költségeinek (értsd: rezsi) racionalizálása és fejlesztése iránti igény áttörte az eddigi falakat. Így a Covid-19 hatása nemhogy visszafogta volna a háztáji erőműves beruházásokat, hanem gyakorlatilag fűteni kezdték a piacot. Ráadásul mindez úgy történt, hogy az elmúlt három évben átlagosan is 38 százalékos növekedést produkált ez a szegmens, és e napelemes kapacitás növekedés a jelek szerint tovább gyorsul.

A Regulátor legfrissebb adatai szerint 2021 januárja - miközben ez a hónap a telepítési méret szempontjából eddig is a csúcson volt - 30 százalék pluszt produkált 2020 januárjához mérve.

Ami a nagyméretű napelemes projekteket illeti: hasonló a helyzet; annál is nagyobb növekedés várható, mint amivel a CER előzetesen számolt. A jelentés azt is megerősítette, hogy Ausztrália teljesítette az eredetileg tervezett LRET célszámot (A Large-scale Renewable Energy Target (LRET) egy olyan ösztönző, amivel az akkreditált erőműveket folyamatosan a mind nagyobb megújuló energiás részarány elérésére kérik). A 2020-ra vonatkozó 33 terawattóra (TWh) LRET-érték tehát kipipálódott, de a CER már azzal számol, hogy e támogatható termelési méret idén elérheti a 40 TWh szintet is.

A méretek jobban érthetősége kedvéért: az ausztráliai 40 TWh zöldenergia mennyiség az 40 milliárd kWh energiát jelent - egy négytagú magyar családi háztartás éves átlagfogyasztása 2250-2500 kWh. Magyarországon eddig összesen 80 ezer háztáji erőművet kapcsoltak a hálózatra.

Ausztrália évente átlagosan több mint 6 GW megújuló kapacitást ad hozzá a rendszeréhez 2018 óta. David Parker szerint ez a beruházási kedv és tempó nem csökken, és így az sem meglepő, hogy az áramtermelői mixben a megújulók tavaly év végére átlépték a 30 százalékos részarányt. Mindez "más műfajba", Ausztrália szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére átszámoltan azt jelenti, hogy 2020-ban mintegy 53 millió tonnával kevesebb karbon-egyenértékű szennyezés került a légtérbe, ami 2021-ben valószínűleg 57 millió tonna fölé nő.